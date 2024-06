Migrace, islamizace EU a jak nebýt rasistou a xenofobem.

Říkáte si někdy, že jste vlastně normální, mírumilovní a pak prostě s něčím nesouhlasíte a najednou jste odpad lidstva? Pojďme tento trend spolu prozkoumat a zauvažovat nad ním. Pohodlně se usaďte, nebude to nic náročného.

Migrace

Vezmeme to hnedka takhle zvostra. Téma číslo jedna v politice, a také často mezi lidmi u pátého piva v malebné hospůdce ve velkém i malém městě, bývá právě migrace lidí ze zemí primárně s převažujícím Islámským náboženstvím.

Dokázali byste si představit, jak by většině lidí vadila migrace v roce 2012? Nijak. A i dnes s tím samozřejmě nemá mnoho lidí problém a naopak migraci (ač legální či nelegální) vítají a na to, odkud ti lidé pocházejí nehledí. Rovný přístup. A tak to má být! Jenomže vůbec.

Migrace lidí ze středního východu a afrických zemí se od roku 2015 – kdy je Merkelová prakticky všechny pozvala – zvrhla v masových exodus. Jenom za minulý rok se odhaduje, že jich do Evropy dorazilo přes milion. No a pak už jen ve zprávách čtete o samých teroristických útocích, které v drtivé většině jsou na straně migrantů nebo jejich potomků. „Nejlíbeznější“ je ten z Mannheimu. Migrant z Afghánistánu, žijící v Německu deset let se posere a jde zabíjet. A co se ve skutečnosti stalo? Nic... jak třeba řekl Vít Rakušan reakci na fakt, že v Hamburku přes tisíc muslimů požadovalo přeměnu města na Chalífát.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan @jkpokerface101 @PaulLife6 Přes tisíc muslimů požadovalo… A co se ve skutečnosti stalo? Nic.

Vašek nechce být xenofobem, ale...

No a teď třeba takový Vašek, který se nikdy neidentifikoval jako xenofob, sedí na tom internetu a všechno tohle konzumuje. Přitom v práci obslouží naprosto kohokoliv nehledě na barvu pleti, náboženského vyznání a jeho původ. Co když by takový Vašek začal nahlas říkat, že tu nechce chalífát. Že mu vadí, co se v Evropě posledních deset let děje. Že ženy v Islámu jsou brány jako níže postavené. Že by byl rád, aby se migranti přizpůsobili. Že Vaška někdo nazval xenofobem a rasistou ho mrzelo, ale přežil to. Měl by se ale bát o život, aby si pro něj jednou také nepřišel mladý Afghánec s nožem?

A co když je Vašek skutečně liberálně smýšlejícím Evropanem, který byl hrdý na svoji zem, jak otevřeně přijala statisíce ukrajinských uprchlíků (i to samozřejmě s sebou nese své negativa), ale prostě tady v Evropě nechce chalífát, šáriu a války migrantských gangů? Je tohle ta xenofobie a rasismus, za který byl Vašek několikrát obviněn?Vaškův pohled na věc je, že bychom měli být velmi kritičtí vůči událostem spojených s migrací, které se v Evropě za posledních deset let dějí. Ačkoliv se to naší země vyloženě netýká, jsme součástí Evropy. A jestli se to posere u našich sousedů, dotkne se to i nás.

Strana vítačů osočuje stranu odmítačů z xenofobie a rasismu a naopak, strana odmítačů osočuje víteče migrantů z likvidace evropské civilizace. Nehledě zda je cokoliv z toho pravda, Vašek se cítí někde uprostřed, mezi kladivem a kovadlinou. Neví, jestli patří mezi vítače nebo xenofoby, přičemž nechce být ani jedním.

Jsou na vinně média?

Naší země se tento typ migrace netýká, ti lidé sem převážně nechtějí, nemají tu obvykle komunitní zázemí, vysoké dávky a celkově asi musí tušit, že je tu ani nechceme a ti odvážnější si tu otevřou kebab a Češi si u něho začnou kupovat Dürum s česnekovou omáčkou a masem navíc.

Rakovinou dnešní doby jsou ovšem sociální sítě, které nastavily trend okamžitého sdílení. TEĎ HNED. Média se začala předhánět. Reportáže líčící jakékoliv drastické události, o kterých vůbec nic neví, ale napíšou „připravujeme podrobnosti“, aby si udrželi čtenáře v pozornosti, ať se na to dané médium vrátí. Kdo dřív vylíčí vraždy způsobené migrantem ve Francii, Německu, Angli. Konzumujeme to téměř každý den. Víme tedy, že se tyto události dějí, víme, že stovky muslimů někde v ulích pokřikuje požadavek Chalífátu. Tohle je nám servírováno „každý den“, není tedy divu, že velké množství lidí dostane pocit, že ta „Islamizace Evropy“ skutečně probíhá. Ten pocit má i Vašek a začne se obávat. Čeho? Všeho. Občansko náboženských válek, teroristických útoků, které mimochodem na světě a v Evropě mají na svědomí převážně lidé věřící v Islám, což je čirá nicneříkající náhoda, takzvaně.

Dojmy versus Realita

Nadhodím pár nepopulárních čísel.

Data jsou z roku 2017 z portálu HateFree, tedy v podstatě „vítači“ v našem příběhu.

Citace níže jasně dokazuje, že je něco špatně. Čteme o nich daleko více, než je normální. Vnímáme je daleko více, než je běžné.

Například Francouzi mysleli, že v jejich zemi žije až 31 % muslimů, zatímco ve skutečnosti se zastoupení obyvatel Francie s muslimským pozadím odhaduje na 7,5 %.

Daná čísla budou samozřejmě dneska úplně někde jinde. Například Wikipedie uvádí čerstvější data z roku 2019, procentuáln zastoupení muslimů mezi 6,4 – 6,7 % obyvatel. Nárůst za dva roky je téměř až o jedno procento (oproti 2017 5,8 %), tedy něco přes půl milionu lidí. Wikipedie se odkazuje na data ze Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky

Obecně vzato, jejich procentuální zastoupení ve společnosti, není příliš závratné, než jak by se nám mohlo zdát, ačkoliv roste. Přesto z jejich přítomnosti v EU máme strach a obavy. Obavy, že nám jednou půjdou po krku s nožem.

Nutno podotknout, že agrese neroste pouze ze strany migrantů, ale také ze strany původních obyvatel. Například web Daily Sabah uvádí, že v Německu v půlce roku 2023 bylo provedeno 258 proti-muslimských útoků.

Daily Sabah spadá pod Turkuvaz Media Group corporation – tedy Tureckou mediální společnost.

Všechno to jsou prostě jen náhody a vůbec to nemá nic společného s Islámem. Což dokazuje i článek v Reflexu z roku 2021, ve kterém se píše o Tureckých imámech, kázajících v německých mešitách. Islamisti, tajné služby, špionáž. Skvělé.

V mešitách provozovaných organizací DITIB kážou muslimští teologové, kteří jsou vzděláváni v Turecku a přijíždějí do Německa na několik let vyučovat islám. Takto si udržují kontrolu nad tureckými muslimy v Německu.

Na téma Imámů a jejich vliv na mladé muslimy se rozepíšu někdy jindy. Nicméně vraždy ze cti jsou už prostě taková klasika, viz zfilmovaný skutečný příběh: Jen žena.

Závěr; Už je tady zas

Vrátíme se k Vaškovi a jeho neochotou stát se xenofobem. Co má dělat? Sociální sítě, instagram, TikTok, facebook, iDnes, Novinky.cz na něj chrlí negativní zprávy a videa týkajících se migrantů, jejich zločinů a nepřizpůsobivému chování. Chce změnu, chce zabránit nejhoršímu, ale nechce volit populistické strany, které nabízejí instantní jednoduchá řešení. A jak všichni víme, instantní polívky zasytí, ale prostě nejsou zdraví prospěšné.

Vlastně se možná Vašek nebojí ani těch muslimů, jako těch „vlastních“. Rajchlů, Okamurů, Vandasů a dalších.

Okamura se ohání rasismem, se kterým se potýkal v dětství a se kterým se potýká dodnes, jako kdyby to mělo dokazovat, že on být logicky rasista nemůže, dokud nedojde řeč na Romy a Muslimy.

Rajchl je typický prodejce hrnců důchodcům. Řekne, co chtějí slyšet, nabídne jim řešení, jenže mu nedojde, že Babiš jim už dal důchody a koblihy, takže víceméně je neškodný, prozatím.

Vandas je ovšem kovaný nácek ze strany DSSS, která vznikla z DS – Dělnické Strany, kterou Nejvyšší správní soud rozpustil, protože... protože to jsou prostě násilničtí kokoti.

Vašek tu takové neonacistické kokoty nechce, zároveň vidí realitu, jak se mu Evropa mění před očima. A jako bonus je migrace používaná jako hybridní zbraň Ruskem a Běloruskem.

Vašek bude dál volit liberální strany, ale začíná být extrémně zoufalý. Zoufalý ze zhoršující životní úrovně a zhoršující bezpečnostní situace v Evropě. Zoufalý z nárustu podpory extremistických a populistických stran, jak dokazují nedávné výsledky Eurovoleb 2024.

Jak by teda neměl být Vašek rasistou a xenofobem, když žije v době internetové, která na něj valí jedno pobodání za druhým? Vypnout internety. Vyhýbat se sociálním sítím, zpravodajství číst jen minimálně. Užívat si života a svobody, kterou tu máme. Zatím.

Dovolím si na závěr poslední citaci a to z Listiny základních práv a svobod , Hlava druhá, Oddíl druhý.

Článek 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Opět gratuluji a děkuji všem, kteří dočetli až sem. Učím se za pochodu psát podobné úvahy, článečky a obecně plkáníčko, tak prosím tedy o shovívavost. Kdo by si chtěl počíst přece jen trochu odbornější text o české společnosti, doporučuji knihu Slepé Skvrny od Daniela Prokopa.