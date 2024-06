Koordinátor strategické komunikace vlády Faltýn nezačal zrovna šťastně

Na iDnes si můžete poslechnout i shlédnout představu koordinátora vlády pro strategickou komunikaci, jak bude vykonávat své poslání. Představení jeho názorů nedopadlo šťastně. Odkopal se víc, než chtěl.

Žoviální projev plukovníka Foltýna nezakryje strategii výhrůžné kobry. Nezapře v sobě přesvědčeného fanatika, který svým „pravdám“ neochvějně věří. Podívat se můžete zde.

Pan Koordinátor nezapře slovník vládních pohůnků. Hned na začátku se opřel do místopředsedy bezpečnostního parlamentu Růžičky, ačkoliv se během rozhovoru při každé druhé otázce dušoval, že nebude komentovat politické výroky, tak zde udělal „výjimku“ a připomněl jakýsi postoj tohoto poslance z roku 2022, kdy se mu nelíbilo poslat na Ukrajinu 4000 granátů (asi ještě před agresí Ruska). Poté se v jeho slovníku objevilo slovo „kňourat“. (až budou zase poslanci kňourat…) Z internetových diskuzí každý ví, která strana se nejčastěji posmívá „kňourajícím“.

Pan koordinátor nám objasnil, jaké hodnoty vyznává: „na prvním místě pomoc oběti agrese“. Zdalipak zpětně posoudí a dodatečně třeba i pomůže obětem v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Kosovu, Palestině, ale třeba i v Súdánu? Myslím, že pomlčí a v tom jej podpoří necenzurovaný mladý redaktor, který se jej na tyto paralely nezeptá a nezeptá a nezeptá. Neznalý, nevybavený a nepřipravený novinář je také cenzura. Jmenuje se Marek Zavřel. Za dobu rozhovoru nepoloží jedinou kontroverzní otázku, vše jen opatrně obchází. Bodejť, vždyť tento dobrovolný a ve své funkci neplacený koordinátor jistě může velmi ovlivnit, který novinář je pro noviny potřebný. A to je právě skrytá stránka cenzury. Novináři mají své hypotéky a jsou snadno vydíratelní. Protože když by padli ze své pozice, nenajdou snadno práci v oboru a hypotéku nezaplatí. Takže této předběžné cenzuře se říká auto cenzura.

Kde jsou ty časy, kdy se justice a vládní mašinerie stavěla bodře i k neonacistům a vydávala brožurky, jak je třeba „vychovávat“ neonacisty, proti nimž jistě je dostatek právních možností postihovat jejich „vlastní informace“ o holokaustu, nebo třeba o (ne)koncentračním táboře pro Romy v Letech. (Vzpomeňme výroky Okamury nebo Daliborka ve stejnojmenném dokumentu.) Dnes se údajně nikomu, kdo využije právo na svobodné vyjádření nic nestane, tvrdí vehementně pan koordinátor. Ale co profesní degradace profesora Druláka , a co vyhazov a následně trestní soud s učitelkou Bednářovou, která v příkladu školní diskuse údajně překročila zákon, ačkoliv byla trestním soudem osvobozena. Pavlíček Morozov by jistě zatleskal našim pohotovým žákům. Těm se nic nestalo? Naopak se skutečně nic nestalo někdejším protagonistům nenávistné anti islamistické kampaně. Jeden z jejích vůdců, který zinscenoval teroristický útok s velbloudy na Staromáku v Praze, dál nerušeně přednáší na vysoké škole.

Pan koordinátor nás masíruje svými hodnotami, mezi které patří například územní celistvost. Ta je v zájmu Ukrajiny, ale už asi nebyla v zájmu Srbska, když andílci z Kosovské UCK bojovali partyzánsky proti územní vládě. Dnes máme v Evropě stát, který neuznávají i mnohé evropské státy.

Bude prý žádat vůli, dezinformace nezvládne vyvrátit. Neřekl, co bude přímo dělat a novinář už se nezeptal. Bude žádat vůli. Nabízí se podezření, že bude nejspíš nějak kádrovat neposlušníky napříč rezorty. Bude žádat vůli k autocenzuře a bude ji vynucovat. Jak? Cenzurou normálních a vyvážených zpráv z Ruska. (Třetí říše a Rusko jsou identické, fašistické. Mučírny, koncentráky, vraždění.) Vidím práci koordinátora, že si vyžádá především agresivní vůli správno názorových dohlížitelů na sítích a v diskuzích, jako je třeba na zdejším blogu. Naslibuje jim na školeních věčnou slávu a doživotní karierní vlídnost státu. Navzdory tomu, že se smí nadávat jen Rusku a Putinovi, prohloubí se svévolné posuzování zdejších ruských švábů, páté kolony, chcimírství apod. Prohloubí se jistota těchto útoků na síti, protože i slovník vlády se tomu blíží a přináší totalitní příklad. Některé baví také už i jen samotná beztrestnost nadávání a šikanování (i to je úplatek). Nenechte se uchlácholit, cenzura existuje, jen nabyla nových, hnusnějších a záludnějších metod. Například v každé druhé diskuzi pod mými blogy najdete vyhrožování. Několikrát jsem se dozvěděl, „co se na mě vaří“, ale zdejší administraci to nevadí. Klidně se zanedlouho možná i přidá, stále jistější v kramflecích, podpořena vládním koordinátorem. Toto je asi jeho pravá práce, a proto nedokázal za celou půlhodinu říci, co bude ve své funkci skutečně dělat.