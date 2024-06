Volal. Měl rozklepaný hlas. Prosil o pomoc. Chce se léčit. Dnes ještě nic nepil, udržel se. Má problém s alkoholem.

Vím dobře, že v léčbě závislostí je důležité využít chvíli, kdy se člověk pro léčbu rozhodne. Jde o hodiny, někdy o minuty. Je mu 45 let a má patnáctiletou dceru Báru. Dcera si mě bere k telefonu, prosí za tátu.

„Přijeďte!“, říkám jí... Tiše si přeji...Kéž pán dostojí svého rozhodnutí!

Nepřijel. Místo toho se ve dveřích objevila jeho dcera Bára. Uplakaná mladá slečna, v nitru ještě dítě. „Táta je znovu opilý, leží v obýváku na zemi.“ Zoufale se ptá: „Co s ním? Co mám dělat? Jak ho můžu dostat do léčby? Ráno byl rozhodnutý, sliboval, že půjde a teď.... Máma se od nás odstěhovala, už to nevydržela. Já bych mu stašně ráda pomohla. Nikdo mi není schopen poradit.“ Plakala.

Byl to silný zážitek. Bylo mi té dívky líto. Místo, aby se radovala se svými vrstevníky, strachuje se o svého otce a zachraňuje ho. Bára se telefonicky propojila se svou matkou, domluvily se na dalším postupu.

Manželka Pavla se po telefonickém rozhovoru s Bárou vrátila domů. Obě, Bára i ona, spojily síly. Týden následně přemlouvaly Pavla, aby se šel léčit. On, Pavel, měl každý večer argument: „Přestanu pít sám.“ Za pár hodin už byl zase opilý tak, že nestál ani na nohách. Lítost a důvěra spoluzávislých (manželka, rodiče, děti) v to, že alkoholik přestane pít sám, jen problém prohlubuje. Chce to rázné řešení.

Pavel se nakonec do léčby dostal. Když je člověk v absťáku, má dost často výčitky vůči sobě i rodině. Manželce i dceři se povedlo vystihnout tuto Pavlovu citlivou chvíli. Dali mu v ní své jasné stanovisko - pokud se nepůjde léčit, odejdou od něj obě, hned. Povedlo se. Po obědě už byl v léčbě. Pavel se léčí a je s odstupem je za tvrdost manželky i dcery rád. Bez nich by se upíjel dál.

Na závěr – POMOCNÍK pro spoluzávislé a blízké

O problému alkoholismu (jiné závislosti) je nutné mluvit. Člověku, kterému chceme pomoci, jasně sdělíme, že jeho pití vnímáme jako problematické a jeho chování je pro nás nepřijatelné. Je chyba dělat, že problém nevidíme! Trváme na tom, aby svůj problém začal řešit. Jsme důslední. Lítost a důvěra spoluzávislých v to, že alkoholik přestane pít sám, jen problém prohlubuje. Chce to rázné řešení.

Je nutné, aby dotyčný člověk navštívil odborníka v oblasti závislostí (adiktologa, odborníka se specializací na závislosti). Odborník zhodnotí stav a doporučí další postup v řešení. Vybírejme si odborníka, kde pocítíme důvěru, kde cítíme zájem o člověka.

Když odborník usoudí, že ambulantní cestou dotyčný člověk problém nezvládne, věříme mu. Pokud odborník navrhne řešení formou pobytové léčby závislostí, motivujeme dotyčného člověka k nástupu do léčby. Pobytová léčba závislostí není jen o skleníkovém prostředí, ale hlavně o práci s lidskou duší a změně životního stylu. Podpoříme dotyčného, aby si vybral zařízení, ke kterému cítí důvěru. Dnes naštěstí nemusí už jen do ústavní léčby psychiatrické, ale existují i jiná zařízení . Jsme důslední, aby si objednal den nástupu do léčby a po té léčbu skutečně nastoupil.

Závislost je problémem celé rodiny. Spolupracujeme s odborníky ambulantního či pobytového zařízení. Co nejvíce se informujeme o problému našeho blízkého člověka a využijeme všech možností zapojení se do jeho léčebného a ozdravného procesu (rodinné a partnerské terapie, pobyty pro spoluzávislé).