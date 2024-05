Stačilo, ekonomické důsledky programu.

Stručně hodnotím jejich volební priority, které sami zveřejnili. Koalice stran: KSČM, Spojených demokratů, Sdružení nezávislých.

Pamatujte, že program vždy jen ukazuje ideální představy, jak by to chtěli. V realitě to tak nebude, protože každá změna má svoji cenu a vždy musí dělat kompromisy s konkurencí, která to vidí jinak.

Předpokladem spolupráce je mír.

Odmítají společnou evropskou armádu. Co je prospěšné pro společnost. Protože společná armáda je možné zneužít proti členským státům a trpí špatnou motivací ji udržovat funkční.(+2)

Odmítají posílání zbraní na Ukrajinu. Není prospěšné nepomáhat sousedovi, který se brání okradení. Protože úspěšný zloděj je motivován čin opakovat a svým úspěchem motivuje i ostatní získávat věci bez práce. Nefinancovat obranu lidí, kteří jsou v právu, je morální hazard.(-2)

Konec zeleného blouznění, ochrana přírody s rozumem.

Ano, zákaz spalovacích motorů je škodlivý pro společnost. Protože snižují možnosti trhu hledat řešení pro aktuální problémy. Ale žádná energetická chudoba, jak tvrdí, nám nehrozí, spíše naopak, strana zaspala v jednom roce.(+2)

Zrušení emisních povolenek není prospěšné pro společnost. Protože řeší externalitu na trhu. Neboli započítává škodu a náklady způsobené používáním fosilních zdrojů. Zrušení by tedy bylo výhodné, pokud by se na tom dohodl celý trh na zemi a ne jen trh na území ČR.(-2)

Fungující a soběstačná ekonomika.

Podpora a zvyšování samostatnosti v tom v čem nejsme dobří, snižuje efektivitu našeho i EU trhu. Co ve výsledku způsobuje pomalejší bohatnutí země, stejně jako za komunismu. Vyrovnanost mezi státy pomocí EU demotivuje k úspěšné práci jak bohatší, tak chudší státy, a zpomalí bohatnutí zemí v EU.(-2)

Rovné a suverénní postavení České republiky v EU.

Udržení rovnoprávnosti států mezi sebou, neboli právo veta, je prospěšné pro společnost. Právní rovnost je jediná rovnost, která je prospěšná pro trh.(+2)

Zachování české koruny.

Mezi eurem a českou korunou není velký rozdíl, co se týká přínosu pro bohatnutí společnosti.

Zastavení nelegální migrace.

Ano, nelegální migrace není prospěšná pro společnost. Ochrana svobod a soukromí obyvatel. Ano, cenzura je škodlivá pro společnost, ale bránit už tak pomalé digitalizaci státu jen proto, že 40 % je digitálně negramotných, je špatné.(+2)

Konec dvojí kvality potravin.

Zavádění jedné kvality potravin není prospěšné pro společnost. Protože snižuje svobodu podnikání a svobodu vybrat si to, co chutná zákazníkovi. Pokud výrobce uvádí pravdivé informace o složení, není důvod, aby nemohl prodávat méně kvalitní jídlo pro danou zemi, nebo skupinu lidí kteří to poptávají. (-1)

Fungující zemědělství a potravinová soběstačnost.

Sjednocení dotací EU na hektar nevede k větší samostatnosti, jak si myslí. Ale bylo by to prospěšné. Podle strany nejvyšší zisk v dodavatelském řetězci nemůže tvořit obchod, který nejnižší měrou přispívá k samotné produkci a má z celého řetězce nejmenší riziko. Je správné, pokud tomu tak je. Protože přirozená chamtivost po zisku bude majitele motivovat rozšířit podnikání a vytlačit tak z trhu ty, kteří mají menší zisky, a tím pádem i menší efektivitu práce. (-1)

Zdravotní péče dostupná pro všechny

Jedná se o investici, až čas ukáže, jestli se to vyplatilo. Teoreticky by to měla být dobrá investice.

Energetika a strategická infrastruktura ve veřejném vlastnictví.

Plná kontrola nad výrobou elektřiny by silně narušila vlastnická práva a samostatnost občanů. Veřejná správa má význam jen u distribuce elektřiny, kde je potřeba spotový prodej, který bude motivovat každého pomáhat udržovat stabilitu veřejné distribuční sítě. Bez zisku není možné udržet motivaci udržovat stabilní a bezpečnou elektrickou síť. (-2)

Konec odsávání zisků do zahraničí

Vyšší zdanění velkých úspěšných dodavatelů způsobí dražší služby nebo úplnou ztrátu. Je škodlivé pro společnost zvyšovat cenu služeb, se kterou jsou spokojení většina zákazníků. Stejně jako říkají, že je špatné uzavírat energetické zdroje, když není vybudovaná náhrada, tak přeci nebudeme uzavírat a zdražovat službu, u které lidé nevidí a není dostatečná náhrada. Strana je názorově nekonzistentní.(-2)

Efektivní sociální politika, minimální důstojná mzda.

Zkrácení pracovního týdne je výhodné jen pro společnost, která zvýšila svoji efektivitu práce natolik, že zisky neví, jak utratit. Co není náš případ. Dostupné bydlení nebude, když budeme stavět o jeden den méně. To, co chtějí v tomto odstavci vytvořit, je problém, který chtějí řešit vytvořením dalšího problému. Stále starý špatný socialismus bez ekonomické gramotnosti.(-2)

Svébytná a suverénní zahraniční politika.

Ano, sankce jsou škodlivé, protože nedávají možnost Rusku se vrátit k ziskové mírové práci. Ale bez obrany napadeného, hrozí, že zloděj bude ziskový a tím i v budoucnu motivovaný krádež opakovat a co je horší, motivuje to i ostatní zkusit být ziskový násilným braním.



V programu jsou i věci které se netýkají politika zvoleného do EU. Takže i když nechtějí rozšiřovat moc EU, tak by jí ve skutečnosti rozšiřovali, když by tyto věci řešila přes EU a ne stát.

Strana tedy získala -6 bodu.

zdroj: Program strany: https://www.stacilo.cz/