Jak vzniká socialismus?

Pokud budeme znát příčiny, kvůli kterým vzniká socialismus, budeme vědět i, jak ho omezit. Bohužel ne každý si dá tu práci zjistit příčinu a místo toho se uchyluje k neefektivnímu populismu

Lidé se přirozeně chtějí mít lépe a vždy dělají vše proto, aby se měli lépe. Říká se tomu maximalizace zisku, kde zisk není jen peněžní nebo materiální. Pokud tedy má člověk svobodu konat, jak chce, vždy se rozhoduje: budu se mít lépe prací nebo krádeží? Pokud je riziko dopadení dostatečně malé a zisk z krádeže dostatečně velký, pak dá přednost kradení, protože u toho se méně nadře a získá více než prací. Platí tedy, že maximalizuje zisk. Jestli lidé budou krást, záleží na efektivitě vymáhání práva.

Kdo určuje, jaké právo je platné? Trh to určuje. Děje se tak, když lidé pomocí svých zdrojů platí soudce a lidi zajišťující vymáhání práva. Při výběru soudce (politické strany) určují, které pravidla jim přijdou správné, a tam, kde je největší shoda, tedy i největší kapitál, to na trhu zvítězí a je prosazeno. Trh tedy vytváří novou třetí možnost, jak maximalizovat zisk. Člověk může pracovat, může i změnit právo tak, aby si zvýšil zisk ze své práce na úkor ostatních, a v poslední řadě může krást.

Lidé tedy přirozeně maximalizací zisku vytvářejí pozitivní práva, kterým tvoří systém, kterému se říká socialismus. Spekuluji tedy při tom že zrovna jim se to vyplatí na úkor ostatních.



Jak snížit socialismu?

Jako první většinou napadne lidi centrálně zrušit tržní vytváření práva. Centrálně tedy vytvoří podle sebe pravidla NAP a jakákoli pozitivní práva odsoudí jako nelegální. Toto extrémní socialistické řešení ale nevede ke kapitalismu, ale k socialismu, kdy právo určují vybraní anarchokapitalisté s největší popularitou. Moc vybrat si ze tří možností zůstává tedy jen vybraným jedincům a zbytek má zpátky jen dvě možnosti. Nelze si svobodně platit práva která byli určeny jako špatná, nemorální.

Bylo by ale efektivnější odstranit příčinu, z které vzniká socialismus, než pomocí socialismu ničit socialismus. Víme, že lidé maximalizují zisk, je tedy potřeba, aby možnost zisku pomocí krádeže byla nezisková, a hned po tom, aby úprava práva byla drahá. Oproti tomu zisk z práce byl nejlevnější snazší. Pak si vždy lidé vyberou svobodně práci, a tedy jen čistý kapitalismus.

Je tedy potřeba násilně nutit zloděje k nápravě a ne k odsezení trestu. Měnit právo musí být zdlouhavé, neefektivní, drahé, nebo vyžadovat větší shodu, třeba 90% místo 50%. 100% shoda je zase tak moc neefektivní, že by společnost motivovala k násilí.

Vlastnost trh přirozeně konkurenční soutěží snižuje náklady zákazníků, bez ohledu na to, jestli jde o výrobu rohlíků nebo práva. Bohužel tak trh bude přirozeně snižovat náklady i na změnu práva a tím dělat socialismus dostupnější. Musí tedy být zákazník natolik uvědomělý a znalý ekonomie, aby netoužil po nižší ceně měnit právo, jinak na trhu převáží poptávka po snižování ceny na změnu práva.

Bohužel populističtí anarchokapitalisté zrovna hlásí opak; chtějí mít možnost kdykoli změnit svou volbu. Možnost si kdykoliv změnit své rozhodnutí a platit si soudce podle své aktuální touhy maximalizovat zisk. Argumentace, že možnost kdykoliv přejít ke konkurenci, zlepší nabídku, je chybná, když už vidíme to, co vidět není. Nabídka je tvořená na základě poptávky zákazníků, kteří maximalizují zisk. Rychlá možnost volby jen umožní dělat zákazníkům více emoční rozhodnutí a tím i krátkodobější. Jak ale víme z předchozích článků, socialismus přináší jen krátkodobý zisk za cenu dlouhodobé ztráty. Možnost kdykoliv měnit soudce, kterého si platíme, nás motivuje dělat krátkodobá rozhodnutí, ne dlouhodobá, a snižuje cenu za změnu práva ve prospěch krátkodobé maximalizace zisku.

Kdyby anarchokapitalisté rozuměli lidskému jednání, nebyli by populisté.



