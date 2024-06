Jeden zákon chránící před utrpením

Tento článek je doporučeno číst pouze lidem starším než 30 let. Článek o utrpení, které dokážeme řešit, ale málokdo poptává u politiků a tak to neřešíme.

Existuje mnoho druhů utrpení, kterým lidé čelí a která dokážeme řešit, ale často je přehlížíme nebo ignorujeme. Možná je tedy načase začít se zabývat otázkou, jakým způsobem můžeme zmírnit utrpení těch, kteří trpí chronickými nemocemi, neléčitelnými zdravotními stavy nebo jinými formami dlouhodobého trápení.

Před jakým utrpením bychom mohli chránit?

1. Strach z trvalé invalidity

Mladí i staří se pojišťují proti trvalé invaliditě, ať už způsobené nehodou nebo nemocí. Tento strach, že budou až do smrti trpět, je obrovský. Lidé se pojišťují, aby měli alespoň peníze na zmírnění utrpení, ale co když existuje lepší řešení?

2. Neléčitelné nemoci dětí

Představte si, že se vám narodí dítě, které později onemocní neléčitelnou nemocí. Celý život se o něj musíte starat, a nejen že trpí dítě, ale ani vy jako rodiče nebudete šťastní. Jaké máme možnosti, jak zmírnit toto utrpení?

3. Postupně přicházející stáří

Stáří může přijít tak, že vám postupně sebere veškerou radost ze života. Nemůžete nic dělat, jen čekat a sledovat, jak ostatní žijí. Jak můžeme těmto lidem pomoci, aby jejich poslední roky byly důstojné?

4. Chronická bolest a nevyléčitelné nemoci

Mnoho lidí trpí chronickou bolestí nebo nevyléčitelnými nemocemi, které jim každý den způsobují utrpení. Tyto stavy často vedou k depresím a beznaději.

5. Psychické utrpení

Některé duševní nemoci a silné závislosti na drogách mohou být tak devastující, že lidé trpí každý den bez naděje na zlepšení.

Příběhy z reálného života

Představme si příběh Anny, která celý život bojovala s neléčitelnou nemocí. Každý den trpěla bolestmi, které léky jen stěží zmírňovaly. Když se jí život stal nesnesitelným, žádala o možnost důstojně odejít, ale naše zákony jí to neumožnily.

Nebo příběh Petra, který po nehodě zůstal trvale ochrnutý. Jeho rodina sledovala, jak jeho radost ze života mizí, a on sám přiznával, že už nechce žít. Přesto nebylo legální mu pomoci ukončit jeho utrpení.

Řešení: Dát lidem kontrolu nad vlastním životem

Doufám, že se dožijeme doby, kdy i u nás dovolíme lidem ukončit vlastní utrpení, když si to přejí. Dát lidem klíče od vlastního těla, dát jim svobodu rozhodnout se o svém životě a smrti.

Výhody změny

Snížení nákladů na zdravotní péči: Lékaři by se mohli soustředit na ty, kteří chtějí žít a mají šanci na zlepšení. Větší štěstí ve společnosti: Lidé by se méně obávali budoucnosti a více se soustředili na přítomnost. Důstojnost: Poskytnutí možnosti důstojného odchodu by znamenalo respektování osobní svobody a zmírnění utrpení.

Závěr

Ano, přiznávám, že spousta lidí by ušetřené náklady využila k ještě většímu materialismu a cestování. Pro budoucí generace by tedy stejně nepředali bohatství, aby se měli potomci lépe. Ale i tak by ty náklady šly na zvětšení štěstí lidí a ne na prodlužování jejich utrpení. Nevyhnutelně by to způsobilo větší štěstí a kratší utrpení ve společnosti. Je čas začít o tomto tématu otevřeně diskutovat a vytvořit poptávku po změně zákona. Když politici neuvidí poptávku, nevytvoří ani nabídku ve volbách.

Děkuji, že se zajímáte o důsledky lidského jednání.