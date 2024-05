Česká pirátská strana, ekonomické důsledky programu.

Stručně hodnotím jejich 4 priority do voleb EU, které sami zveřejnili. Pro ty co hledají další argumenty.

Pamatujte, že program vždy jen ukazuje ideální představy, jak by to chtěli. V realitě to tak nebude, protože každá změna má svoji cenu a vždy musí dělat kompromisy s konkurencí, která to vidí jinak.

Pamatujte, v programu nemusí být všechno, co chtějí, jen to, co si myslí, že zákazník chce nejvíce.

Politika digitálního věku (-2)

Zde mají sepsané, jako by dělali vše a ovšem rozhodovali. Sliby o dokonalosti.

Boj s korupcí a daňovými ráji.

Chtějí bojovat proti korupci, ale dotace chtějí dávat hlavně malým firmám, které právě nejsou známé a odzkoušené trhem. Dotace by dávali jen na ekologické věci, vzdělání a bezpečnost, co si zbytečně snižují možnost do čeho by stát mohl investovat.

Zahraniční politika s rovnou páteří (-2)

Jsou pro státní určování toho, co je pravda, i když to za covidu selhalo a stát byl ten, kdo šířil nepravdu. To nepovažuji za znak toho, že strana se dokáže poučit z chyb předchozích. Chtějí nějak neurčitě osekat moc Číny a Ruska, nevypadá to, že by chtěli použít něco jiného než socialistické praktiky, které jsou na to neefektivní.

Kvalitní život ve městě i na vsi (-2)

Chtějí rovnost, která je přirozeně nespravedlivá vůči rodičům dětí a předchozí generaci, kteří se snažili, aby měli jejich děti lépe, a oni chtějí jejich snahu přerozdělit mezi ty, kteří pro to nic nedělali, a tím by si užívali na úkor úspěšných.

Celkem získali -6 bodů.

