Proč bylo zavedeno a kým? Které skupině lidí to pomůže a které uškodí? Proč je clo dočasné? Šlo to vyřešit jinak a efektivněji?

Důsledky zavedení cla až 37 % na elektrická auta

Proč bylo zavedeno? Komu pomůže a co způsobí? Proč je clo dočasné?

Co se stalo?

EU rozhodla, že Čína příliš dotuje své výrobce elektrických aut, a proto od 5. července 2024 uvalila nové clo na jejich dovoz. Oficiálním důvodem je snaha narovnat trh, který je údajně pokřivený čínskými dotacemi. Clo se liší podle toho, jak moc jsou firmy dotovány čínskou vládou. Toto clo je dočasné a bude platit maximálně čtyři měsíce, během nichž musí proběhnout hlasování všech členských států o jeho výši.

Jaké to má důsledky pro občany EU?

Clo ochrání evropské výrobce elektrických aut před konkurencí, což může znamenat lepší platy nebo udržení pracovních pozic pro desítky až stovky tisíc zaměstnanců. Na druhou stranu, zákazníci, kteří potřebují přejít na elektrická auta, aby se vyhnuli pokutám za znečišťování ovzduší, si budou muset připlatit. Většina lidí v EU si pohorší, protože své úspory utratí za auta a nezbude jim až 37 % na jiné potřeby, které by zlepšily jejich kvalitu života, nebo přinesly krátkodobý pocit štěstí na dovolené.

Navazující důsledky zahrnují zpomalení výměny vozů, co zpomalí zvyšování vyrovnávací kapacitu na energetické síti. Cena elektřiny zůstane nestabilní tak jak je, což povede k většímu využívání bateriových kontejnerů než aut. Spotřeba elektřiny se nebude zvyšovat tak rychle, co může vést k nižší průměrné ceně elektřiny a díky tomu zvýšení konkurenceschopnosti ostatních firem.

Zavedení cla je důkazem, že Čína úspěšně investovala.

Státy dotují různé oblasti, které považují za důležité a přínosné. Čína úspěšně dotovala výzkum a výrobu elektrických aut, což vedlo k lepší kvalitě jejich produktů než v EU. To není vždy samozřejmostí, často dotace nevedou k žádným významným zlepšením. V USA je situace jiná, kde se pro lepší budoucnost nadchne bohatý jedinec a dotace pak nejsou potřeba. Pokud trhy ve dvou částech světa investují do technologie, která umožňuje efektivnější výrobu elektrických aut, je neefektivní se cly bránit této technologii a trvat na vlastním vývoji. Efektivnější by bylo abychom levně kupovali a ti co potřebuji technologii levně okopírovali a úspory využili na další investice.

Jak jako dočasné clo?

Poslanci by měli nejen projednat výši cla, ale také otázku, zda je správné, aby úředníci bez politického mandátu měnili právo. Na změnu a správu práva jsou placeni a trhem vybraní politici. Na právních změnách by se měli dohodnout všichni zodpovědní, ne jen lidé placení za kontrolu trhu. Pokud je potřeba měnit právo kvůli pokřivení trhu, měli by o tom rozhodnout politici, nikoli několik zaměstnanců. Individuální centrální plánování není efektivní.

Závěr

Tento krok ukazuje, že EU stále funguje jako komunistická organizace, kde rozhoduje několik plánovačů namísto celého trhu prostřednictvím poslanců. Clo pomáhá evropským výrobcům elektrických aut na úkor všech zákazníků. Nelze však říci, že přivodí chudobu, protože nevíme, jak by zákazníci využili ušetřené peníze a jak EU využije dodatečný příjem z cla. Pokud by o penězích opět rozhodli úředníci přes svoje centrální plány, pak velmi pravděpodobně budou využity méně efektivně než by zvládli zákazníci. Navíc víme, že to zpomalí přechod z fosilních zdrojů na obnovitelné a tím zpomalí nebo zhorší vymahatelnost práva bránicí znečišťování ovzduší, na kterém se dohodl světový trh.

Děkuji, že se zajímáte o důsledky lidského jednání.



