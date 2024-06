Teroristé na Jílovsku a užiteční idioti

Nejen v Praze na autobusáku, ale i ve středních Čechách zuří hybridní válka. Jílovští dobrovolní hasiči v dubnu a květnu zasahovali u šesti mimořádných událostí s prokazatelně ruskou stopou!

Vítr z Kremlu u volnil plechy na střeše domu v Davli. S dýchací technikou museli hasiči zasahovat u požáru palet v Jílovém u Prahy. Na čarodějnice Rusové shodili strom na příjezdovou cestu na Žampach, a to ještě nebyl konec! Hasiči zjistili, že o něco dál v příkrém svahu přesekali kořeny u vzrostlého dubu. 1. května spadl strom na střechu chaty. Poslední zásah hasičů byl u požáru polního porostu u Jílového.

Zdá se, že ruské podvratné živly se činí více, než skupina bratří Mašínů za celou dobu své existence. Je nutné dávat pozor, co se děje kolem nás. Jako veterán studené války vím z hodin politického školení mužstva, že přisedne-li si ke mně nenápadný pán a bude vyzvídat, kolik máme vrtulníků, že mi za to zaplatí pivo, nesmím nic říkat, neboť bych se dopustil vlastizrady. Jsou takovými informacemi obdařeni dnešní mladí?

Nejen Jílovsko, ale i Polsko je cílem ruské zpravodajské služby (GRU). Stačí prý 15 tisíc euro a najatý palič založí požár:

Ze zjištění státního zastupitelství ve Vratislavi vyplynulo, že na příkaz GRU rekruti zapálili restauraci v Gdyni, sklad palet v Markách u Varšavy nebo se pokusili zapálit továrnu na barvy a stavební materiály v Gdaňsku.

Na rozdíl od ne-požáru na autobusáku na Klíčově je závažnější požár v polské zbrojovce společnosti Mesko, to dává smysl, že by to mohla být práce Ruska. Na ten náš hledí některá ruská košťata s pochybnostmi, proč by prý něco podobného Rusové dělali? Podobně se vyjádřil i bezpečnostní poradce Andor Šándor, mnohými označován za ruského trolla, z toho důvodu si myslíme, že toto vyjádření by nemělo být bráno v potaz a pan Šándor, by si měl své dojmy nechat pro sebe, neboť podrývají autoritu státu!!!

O podobných jasně proruských úvahách hovořil ve čtvrtek na CNN Prima News šéf strategické komunikace buldozer Otakar Foltýn společně s vojenským analytikem Jiřím Vojáčkem. Otakar Foltýn jasně řekl, že pokud předseda vlády a ministr vnitra Rakušan označil, prokazatelnou ruskou stopu při pokusu o požár na Klíčově, je to tak „vyfutrované“, že tomu musíme všichni věřit!!!

Vzhledem k důvěryhodnosti vlády ve společnosti je to však problém. Jenže to je právě cílem takových útoků: zasít zmatek, znejistit lidi, vyvolat strach, podrývat důvěru v již tak nedůvěryhodnou vládu. Vláda musí vykřičet do světa, že za tím stojí Rusové!!!

Vzpomeňme Vrbětice! Celý svět byl s námi, jen prezident Zeman závěrům vyšetřovací komise pořád nevěří, ale Zeman je stejný případ jako shora uvedený Šándor, také on by se měl zdržet svých jasně proruských narativů.

Pravda je jen jedna a tu má u sebe komandér strategické komunikace Otakar Foltýn:

„Rusko Česko označilo za nepřítele, aniž by to my chtěli, my jsme se nikdy nechtěli dostat do pozice nepřítele Ruska. Rusko Českou republiku samo aktivně označilo za nepřítele. My jsme nikdy nepasovali za nepřítele Ruska, bohužel s tím musíme žít. Rozhodně to nemáme dělat tím, že za to může naše zahraniční politika. Naopak sebevědomá zahraniční politika a členství v NATO je to, co Rusko odstraší od toho, aby to nedělalo ještě horší,“ jasné ano a jasné ne, jedině takové signály mohou přesvědčit společnost o správnosti naší politiky.

Přiznávám, že mi chvíli vyjádření pana Foltýna připadalo nelogické, připomnělo mi to školku: když jsem se odtud onehdá vrátil domů poškrábaný od Mirka Pojera, tak se mě maminka ptala proč? Jestli jsem mu něco udělal? Řekl jsem: „Nic, jen jsem na něj plivl.“ Dobře si uvědomuji si, že takové přirovnání není správné, že měl bych se takových vyjádření ve veřejném prostoru zdržet!!!

Právě taková záludná vnuknutí a pochybnosti o hodnověrnosti závěrů bezpečnostních složek jsou cílem ruské propagandy. Nenechme se tím mýlit, pro naši bezpečnost je určitě lepší - jak v rozhovoru pravil Otakar Foltýn:

„Když si spousta užitečných idiotů myslí, že Foltýn vyskočí i z konzervy na žrádlo.“

Hodlám si právě otevřít vepřové ve vlastní šťávě a mám trochu strach…

