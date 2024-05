Nový šéf strategické komunikace vlády přichází pozdě

„Všechno skutečné je rozumné a všechno rozumné je skutečné,“ tento Hegelův citát by se měl stát motem této „Kanceláře pro uvádění kroků vlády na pravou míru“.

Nový šéf státní propagandy pan Foltýn říká:

„Mým hlavním úkolem není potlačování dezinformací, ale natolik efektivní komunikace státu, že ty dezinformace nedostanou prostor, nebo aspoň ne tolik.“

Snad i pověstný Augiášův chlév by bylo snadnější vyčistit, než vysvětlovat vládní politiku, ale Otakar Foltýn je voják, boj s dezinformacemi zvládne!!!

Má bohaté zkušenosti:

Působil jako důstojník na Generálním štábu2004 až 2016. Byl roku 2006 nasazen na mezinárodní velitelství spojeneckých sil KFOR v Kosovu, v letech 2009 a 2019 působil také v rámci kontingentů Armády ČR během přítomnosti vojsk NATO v rámci války v Afghánistánu.

Od 1. července 2022 do 28. února 2023 působil jakožto náčelník Vojenské policie, o uvolnění z této funkce požádal v únoru 2023. V březnu téhož roku byl pak v souvislosti s personálními změnami po nástupu prezidenta Petra Pavla do úřadu převelen do Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Formálně zůstává na své původní pozici ve vojenské kanceláři Pražského hradu.

Však i od pana prezidenta Petra Pavla víme, že se nacházíme v tzv. hybridní válce, proto je třeba na zodpovědná místa nasazovat vojenské důstojníky, kteří nás budou chránit před válkou v našich hlavách.

V mnoha případech, tak i v mém, je však již pozdě, nikdo nás nepřesvědčí o tom, že ono skutečné je i rozumné.

A tak můžeme doufat, že pod palbou aktivistických novinářů a výstupů „Strakomu“ se někdo nepomate...

Inu, člověk ze zoufalství snadno pomate se...

Mejla Hlavsa – Půlnoc - Muchomůrky bílé:

