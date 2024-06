Hovor s umělou inteligencí

Vypadl mi internet, přestala jít pevná linka, kterou doma máme proto, neboť signál je všude, jen naše končiny nějak míjí. Co dělat jiného, než volat inteligentní síť.

V pátek jsem potřeboval něco doplnit k povídání k průzkumným štolám k tunelu Luka a Kamenná Vrata. Pevnou linku jsem potřeboval kvůli domluvě nedělního srazu, kde jsem měl o štolách mluvit. Jak jsem uvedl, signál na mobil k nám přichází sporadicky, je třeba nalézt místo, kde se indikátoru signálu ukáže, že již je možné volat, i odtud občas uteče.

Bylo nutné zavolat ke zřizovateli služby, abych nedělal reklamu inteligentní síti, její jméno, jak je uvedeno v kodexu blogera, neuvádím. Signál jsem našel, byl dost silný, mohl jsem se připojit na internet a vyhledat službu, která by mne z téhle bryndy dostala.

První číslo, kam jsem zavolal, mi oznámilo, že technici jsou zaneprázdněni a že, jak to bude možné, mi zavolají. Vzhledem k tomu, že pevná nešla a doma na mobilu se byl indikátoru signálu křížek, musel bych trčet na tom místě, tak dlouho, dokud mi nějaký již nezaneprázdněný technik nezavolá. Tudy cesta nevedla. Pátral jsem dál.

Zvolil jsem další číslo, tentokrát na linku poskytovatele mobilní služby: 800 012 012 nebo tak nějak. Ozval se mi strojový ženský hlas, který mi oznámil: „Dobrý den, jsem inteligentní síť XY, nahlaste, jaký máte problém.“

Dost mě to vylekalo. „Šmarjá, co jí mám říct. Copak tam nemají nějakého chlápka, se kterým bych svůj problém mohl probrat?“ Byl jsem hotov zavěsit, ale přece jen nějak jsem to vyřešit musel. Co jsem jí přesně říkal, si nepamatuji.

Vím jen, že ze mne vypadlo slovo: „Porucha“.

Inteligentní síť řekla: „Nerozumím. Upřesněte problém.“

Svéhlavě jsem slovo opakoval: „Porucha.“

Inteligentní síť na to: „Nerozumím, upřesněte problém.“

Pak si zřejmě uvědomila, že mluví s volem a dala mi na výběr několik možností.

Vybral jsem si tu správnou a řekl, dávaje si bedlivý pozor na přesnou artikulaci požadavku:

„Pevná linka.“

Umělá inteligence, řekla, že se na to podívá: „Provedeme analýzu vašeho připojení, analýza může trvat několik minut, prosím, vyčkejte u přístroje,“ pravila tou svou mechanickou řečí. Vyčkával jsem. Hlavou se mi honily apokalyptické myšlenky: jestli všechno ovládne umělá inteligence, tak všichni zblbneme, abychom se s ní domluvili, budeme muset modifikovat naší řeč, aby nás pochopila. A bude jí úplně jedno, že jsme zrovna naštvaní, když jí seřveme, bude jí to fuk! Můžeme se klidně vztekat do aleluja a druhá strana zůstane vůči našim nadávkám naprosto inertní.

To už se mi ale ozvala: Byl zjištěn problém na vašem připojení, smskou vám pošleme zprávu ohledně řešení.“

To byl konec hovoru, již zcela konsternován jakoby toho nebylo málo ze zálohy na mě vyskočil další problém: kdo ví, kdy ta smska přijde? Naštěstí přišla za chvilku. Na rozdíl od nepřesného znění hovoru s umělou inteligencí tuto zprávu mohu opsat:

Vazeny zakazniku, poruchu 34520276 pojede opravit technik. Standartni termin vyreseni poruchy je do 30hodin. Vase XY

„No jo, tak dobrý, přijede technik, ale ten se mi nedovolá, nemám raději zavolat nějakému xy guru? A co když v sobotu a neděli nepracují, bude se těch třicet hodin počítat až od pondělka?“ Jelikož má úzkostná povaha, již dostoupila vrcholu nervozity, byl čas se na celý problém vykašlat a nechat to být. Informace o štolách jsem měl v hlavě a v počítači, zbytek jsem si našel na mobilu při „nadčlověčí“ (viz blog paní senátorky Kovářové) vyjížďce na kole v místě, kde byl signál. Řešení se vždycky najde!

Jako happyend uvádím poslední zprávu poskytovatele mobilní služby:

Včera (sobota 8. 6.) 11: 51

Vazeny zakazniku, prave jsme overili, ze služba Fixni hlas analog NSAM 234567 je v poradku. V případě potřeby můžete následujících 48 hodin poruchoveho pozadavku v aplikaci mojeXY.

Již jsem si plánoval krásný život bez internetu, jen náhodou jsem ještě v pátek pozdě večer zdvihl telefon, a on šel. Sdělení, že již je porucha odstraněna, jak je shora vidno, mi přišlo až v sobotu.

Je to zážitek hovořit s umělou inteligencí!

Je však celkem jisté, že umělá inteligence se bude stále zdokonalovat, jen nevím, co bude s lidstvem? Může se stát, kvůli umělé inteligenci zcela zhloupne?