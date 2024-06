Další kroky ke třetí světové?

Namísto jednání a uklidnění - eskalace konfliktu. Silnější zapojení NATO je podle Orbána jako hašení požáru plamenometem. Napětí po celém světě sílí.

Podle Charity Česká republika:

Na světě zuří v současnosti rekordní množství konfliktů a krizí od konce druhé světové války.

Izrael decimuje Palestince na území Gazy, konflikt je v Súdánu, Sýrii a Kongu. Krize může eskalovat i v Jemenu, Myanmaru nebo Nigeru. Podobně jako na Ukrajině se chystá převrat - euromajdan v Gruzii. Nám je neblíže válka na Ukrajině.

Generální tajemník NATO je pro použití západních zbraní na ruském území. Antony Blinken byl ve vyjádření opatrnější, v Moldavsku odpověděl větou hodnou chytré horákyně:

USA ani nepovzbudily ani neumožnily údery na ruské území. Zdůraznil nicméně, že Ukrajina „musí uskutečnit vlastní rozhodnutí o nejlepších způsobech, jakým bránit sama sebe. „Musíme zajistit, že mají vybavení, aby tak mohli učinit,“ uvedl.

Některé plátky mají ve svém titulu za to, že už je to hotové: „USA umožní údery na Rusko, Biden zmírnil zákaz,“ píše iDnes.

Kamarila odhodlaných: Británie, Nizozemsko, Finsko, Švédsko, Kanada, Česká republika, Polsko či pobaltské země daly Kyjevu souhlas, přidalo se i Německo. Napětí se stupňuje, válečná psychóza sílí.

Francouzský prezidenta Macron, je odhodlanější, než odhodlaní. Ten již na Ukrajinu plánuje poslat instruktory, kteří již tam patrně jsou, na zbraňové systémy. Doma se mu to hroutí, a tak si myslí, že po vyhrané válce bude zvolen, jako Margaret Thatcherová po válce o Falklandy.

Prezident Putin k této západní aktivitě podotkl, že zvláště malé státy mají hustě osídlené území. Je nabíledni koho tím myslel. Česká smečka vládních hujerů zřejmě zcela rezignovala na svou povinnost starat se o bezpečí svých obyvatel, sháněním munice pro Ukrajinu od pochybných obchodníků se smrtí se snaží zalíbit USA. Takto devotní snad nebyli vůči Sovětskému svazu ani komunisti! Ti se aspoň snažili zachovat jistý zbytek národní suverenity.

Blinken také podepsal s Lipavským „memorandum o spolupráci s agenturou Global Engagement Center (Stadep) v boji proti dezinformacím“. Podepsání smlouvy doprovodil Blinken kouzelnými slůvky, která by nevymyslel ani zdejší talent Karel Trčálek:

Dezinformace označil za „jed vstřikovaný do našich demokracií našimi nepřáteli.“

Ve 360% Terezie Tománkové na CNN Prima News, Putinovy páté kolony - jak se o zpravodajské stanici vyjádřil Zdeněk Šarapatka na Fóru 24, komentovali nové události kolem války na Ukrajině koordinátor strategické komunikace Foltýn společně s generálem Šedivým. Oba souhlasí s použitím zbraní na ruském území.

Foltýn nám předvedl jak má vypadat správný strakom: situace na Ukrajině je 1a, Ukrajinci chtějí bojovat. Generál Šedivý jeho slova musel poněkud korigovat. Ukrajinci jsou již po více než dvou letech války unaveni a noví rekruti se shání těžko.

Další Foltýnův fejk je prohlášení, že Česko na válce vydělává! Patrně zapomněl na balíčky sankcí proti Rusku, které poškozují především Evropu.

Podle Foltýna je dlouhodobé poskytování pomoci Ukrajině pro naši zemi pouhá láce. Pan generál Šedivý byl, vzhledem ke kondici naší ekonomiky, i k této otázce přece jen trochu zdrženlivější.

Strategická komunikace rovná se oblbování obyvatelstva přikrašlováním skutečnosti, zatímco dezinformace je všechno, co do tuto pohádkovou skutečnost kazí. Podle aktivistických médií jest to rovnou ruská propaganda.

Ano, jak jsem uvedl, válečná psychóza sílí. Na oběti civilního obyvatelstva se nehledí, Ukrajina nesmí podlehnout, nesmíme podlehnout mnichovanství, laciné floskule podporovatelů války se na nás valí ze všech stran.

Přes všechnu snahu propagandy bylo podle lednového průzkumu STEM 69 % Čechů pro ukončení války na Ukrajině i za cenu ztrát jejího území. Podpora ukrajinským uprchlíkům stále spíše převažuje. Podle téhož výzkumu se 56 % Čechů domnívá, že bychom měli být rozkročeni mezi Východem a Západem. Vláda tedy zcela nerespektuje vůli lidu, pokud někdo dělá opak, označí jej nálepkou populista.

Z našich odpovědných míst nás ujišťují, že NATO silnější a přijde na pomoc, stále se odvolávají na článek 5. Vinou vlády se stáváme pěšáky v jejich hře. Konflikt tedy dál eskaluje, z Moskvy zaznívá bojovný pokřik:

Chce to atomový hřib v přímém přenosu, aby se nás zase začali bát.

Výhrůžka? Prý jen strašení, ujišťují nás experti. Tomu, že Putin napadne Ukrajinu, také málokdo věřil, jenže Putin je nepředvídatelný, můžeme jen doufat, že se kvůli harašení strategickými jadernými hlavicemi realisticky nenaplní úvodní slova naší hymny:

„Kde domov můj, kde domov můj?“

