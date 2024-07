Rozumní občané za svým ministrem vnitra stojí. Představuje totiž hráz proti zlu

Ministr Rakušan se v poslední době stal terčem útoků ze strany dezolátů a proruských mloků. Je povinností všech demokratů se za svého ministra postavit, protože představuje pevnou hráz proti tomu nejhoršímu, co se u nás vyskytuje.

Jako supi se v posledních týdnech slétli dezoláti na ministra vnitra Víta Rakušana. Jde ovšem o uměle vytvořené kauzy, ve skutečnosti je útok cílený na naši liberální demokracii a není nijak těžké rozklíčovat, že v pozadí si mne ruce Vladimír Putin.

Je až děsivé, jak lze skutečné úspěchy a kroky, které jsou České republice ku prospěchu, otočit v podání dezolátů a proruských trollů proti člověku, který neochvějně hájí české zájmy a principy liberální demokracie bez ohledu na své osobní pohodlí a politické body. Ministr vnitra čelí naprosto nechutné kampani, kdy se bez souvislostí a účelově omílají v proruských médiích z kontextu vytržené marginálie z pseudokauzy Dozimetr, náhodné mrtvoly související s kauzou se násilně uvádějí v kontextu s ministrem, který byl jen shodou okolností předsedou hnutí STAN, ale obviněné Redla a Hlubočka fakticky ani neznal, jak je zpochybňována a vysmívána skutečnost, že ministr Rakušan je též zodpovědným otcem, který dětem pro radost pořídil jistě za nemalé náklady šifrovaný telefon, aby si mohly hrát jako všechny ostatní děti, když je tatínek v práci.

A nedosti tomu. Političtí oponenti se proti ministrovi nestydí vytáhnout ani migrační pakt, dokument, za kterým stojí spousta mravenčí práce a stovky hodin vyjednávání. Jen díky Vítu Rakušanovi získalo Česko výjimku z povinného přijímání migrantů, které se navíc v paktu vůbec nevyskytuje, a navíc je možné se z povinnosti snadno vyplatit symbolickou sumou 22 000 eur za nepřijatého migranta. Dokázala by opozice vyjednat pro Česko takhle výhodné podmínky? Těžko. A to, že se čeští představitelé v EU dokázali nakonec k celé věci postavit s plnou zodpovědností a při hlasování se zdržet, jasně svědčí o jejich zodpovědnosti a jasné podpoře Víta Rakušana. Ostatně je celá věc méně významná, než se z ní pokoušejí některé elementy učinit. Je známo, že u nás žádní migranti nejsou a nikdo neví, kolik jich vůbec je v západní Evropě. Kdyby nezodpovědná média cíleně nezveličila několik přestupků, ke kterým se na území Francie, Belgie, Německa, Holandska a několika málo dalších států náhodně nachomýtlo několik migrantů, ukázalo by se, že skutečné nebezpečí číhá úplně někde jinde.

Za zcela bezprecedentní je pak nutné považovat vše, co se aktuálně odehrává kolem prosincového útoku na Filozofické fakultě. Je až nechutné, že se opozice nestydí štvát v takové situaci proti člověku, který zodpovídá za bezpečnost nás všech. Komu prospívají výkřiky, aby byly všechny události bezezbytku vysvětleny? Komu nahrává zpochybňování činnosti zodpovědných orgánů? Kdo se chce vrtat v lidském neštěstí? Pan ministr to určitě není a místo, aby byl oceněn jeho hluboce lidský přístup a snaha již dále nerozdírat rány, které byly zasazeny, objevují se hysterické reakce a nepřijatelný tlak na to, aby snad byly události objasněny, či dokonce vyšetřeny.

Naproti tomu ministrovi oponenti zcela zapomínají na všechny skvělé úspěchy, jimž jsme po dobu Rakušanova působení ve funkci byli svědky. Který z našich politiků by měl odvahu umístit Putina do pytle na mrtvoly? Kdo z našich vládních, ale i opozičních představitelů by se odvážil vydat se mezi dezoláty debatovat bez cenzury? Kdo stojí za pěknou kampaní „Neboj se nahlásit vnitřního nepřítele“? Kdo má hlavní zásluhu na eliminaci nepřátelských webů, potlačení nesprávných názorů některých „taky občanů“ naší společnosti, kdo se zasloužil měrou vrchovatou o vládní bojovníky proti dezinformacím?

Zřejmě někteří ministrovi jeho úspěchy a popularitu závidí. A když k tomu všemu přičteme mistrovský tah Danuší Nerudovou v evropských volbách či výběr kvalitních ministrů naší vlády (a těžko určit, zda více vyniká Josef Síkela, Martin Dvořák, Mikuláš Bek či sám Vít Rakušan), je zřejmé, že se tady někdo bojí politických úspěchů Víta Rakušana. Rozumní občané si jsou vědomi, že Vít Rakušan je správným mužem na správném místě. Hájí nás všechny. Držme mu palce a přispějme nejenom svými angažovanými občanskými postoji, ale především ve volbách k tomu, aby ho mloci neudolali.