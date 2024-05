A přijde novej, mladej… A tenhle plukovník Foltýn se nezakecá, vážení

Vláda vyšla vstříc volání po boji s dezinformacemi a angažovala novou posilu plukovníka Foltýna. Povede strategickou komunikaci vlády a bude bojovat s dezinformacemi. A mohl by být i úspěšným lékařem naší nemocné společnosti.

Volební preference vládních stran jsou již delší dobu žalostné a tyto alarmující údaje jasně ukazují, že naše společnost je nemocná. Přestože každý soudný člověk a každý demokratický volič uznává, že vláda Petra Fialy je jedinou alternativou proti populismu, extrémismu a fašismu, objevuje se nám v české kotlině takový nešvar – lidé nám stále častěji podléhají nesprávným narativům, nejsou schopni čelit ruským hybridním hrozbám, ztrácejí víru v Evropskou unii a v extrémních případech se už ani netají tím, že v dalších volbách (ať už půjde o volby do Evropského parlamentu či o volby krajské) nepodpoří svými hlasy ani koalici Spolu, ani Piráty či STAN. Tyto zcela pomýlené a pro soudného člověka naprosto nepochopitelné reakce, jež ostře kontrastují s nezpochybnitelnými vládními úspěchy, by snad v dobách méně složitých mohly být odbyty pouhým pousmáním, leč doba je vážná a staví před celou naši společnost výzvy a úkoly, při jejichž plnění si prostě pochybovače a defétisty nemůžeme dovolit.

Vládě je třeba přiznat, že pro boj s elementy rozvracejícími naši společnost udělala již mnoho – připomeňme třeba celou řadu poučení o správných hodnotách, zřízení sekce KRIT na Ministerstvu vnitra, kampaň, která občany vyzývala, aby se nebáli hlásit spoluobčany, kteří šíří nesprávné narativy, či nemilosrdnou eliminaci všech webů, které vláda vyhodnotila jako nepřátelské a nesprávné informace šířící. Ostatně i sám premiér stanovil jasné hranice mezi voliči demokratickými a nedemokratickými a kromě toho přiznal všem našim občanům právo na korigované informace a takto bychom mohli pokračovat. Přestože vláda za podpory správně uvažujících médií občanům jasně vymezila i to, které demonstrace jsou demokratické a prospěšné (uveďme třeba Milion chvilek) a které vůči demokracii nepřátelské a lidu škodlivé (např. demonstrace Rajchlovy či demonstrace proruských zemědělců), situace se příliš nezlepšila. Ani agenda médií a dezinformací, které se velmi agilně ujal bývalý vládní zmocněnec Michal Klíma, neměla očekávaný úspěch.

S nadějí proto hledíme k misi plukovníka Foltýna. Bývalý šéf Vojenské policie je nepochybně správnou volbou, ostatně byl vládě doporučen přímo z Hradu a zapůjčen zcela zdarma. Svou nejlepší kvalifikaci ostatně sám Otakar Foltýn naznačil již v březnu tohoto roku: „To znamená, že pokud nebudete věřit základním hodnotám, na kterých stojí váš stát, nebudete věřit vlastním institucím, budete zpochybňovat např. své vlastní tajné služby – a nechci sahat do svědomí některým bývalým ústavním činitelům, tak pokud tímto způsobem znevěrohodňujete svůj vlastní stát a své vlastní bezpečnostní složky, tak samozřejmě děláte přesně to, co ty ruské tajné služby chtějí. To znamená první markant, který vám řekne, pravděpodobně je to ruská propaganda, je to zpochybňování samotné existence pravdy.“ Slova plukovníka Foltýna jen dokazují, že vláda vybrala dobře. Jde o postoj jasný, vojácky přímý, který zřetelně pojmenovává skutečnost, že pochybovače o uznaných pravdách a dezoláty u nás nechceme a tolerovat je nebudeme. Co je pravda, už vláda zdůraznila mnohokrát. Mnohokrát byly vládou České republiky pod vedením Petra Fialy jasně stanoveny hranice mezi demokracií na straně jedné a populismem a extrémismem na straně druhé. Mnohokrát bylo pojmenováno a vysvětleno, jak by měl občan uvažovat, koho by měl podporovat a koho odsoudit. Pravidla jsou zřejmá, jsou jasně nastavena.

Foltýn obavy lidí z omezování demokracie pociťuje, ale nerozumí jim. „Vnímám to, i když je to úplný nesmysl. Máte ovšem pravdu, že negativní sentiment se tomu někteří užiteční idioti kremelské propagandy snaží dát a celkem se jim to daří.“ A je to tak. Lékař nejlépe ví, co nemocnému pomůže, lékař nejlépe ví, jaký lék aplikovat, jaký vřed vyříznout. Jsme ve válce. Nechť je lékařem naší společnosti ten nejpovolanější – voják, plukovník, policista. Držme mu palce, aby přispěl k vyléčení naší liberální demokracie a nebál se vyříznout vředy na jejím těle. S ním se o demokracii bát nemusíme.