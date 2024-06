GEN 7.: Alexandr Vondra: Politik, který se v zájmu nás všech dokáže vzdát i části svého já

V našem nepravidelném seriálu s příznačným názvem GEN (Galerie elity národa) se budeme věnovat těm nejlepším z nás. A budou to právě politici, neboť je jsme učinili elitou národa.

Alexandr Vondra (dříve ODS, dnes Spolu) je znám jako zásadový člověk a politik, disident, též jako zodpovědný otec, který se dokáže postarat o všechny své malé Vreciony, kteří se zrodili v útrobách Evropského parlamentu při službě národu, a v neposlední řadě je znám jako nesmlouvavý příznivec všeho, co mu umožní v Evropském parlamentu hájit naše hodnoty přes všechna protivenství od lidí nepřejících a vůči nám všem nepřátelských. Své kvality však zcela nezpochybnitelně dokázal, když v zájmu nás všech dokázal zapřít i část svého já, aby mohl hodnoty, které vyznává, hájit pro nás všechny i v dalším volebním období.

Alexandra Vondru máme zafixovaného jako obránce konzervativních hodnot a nositele dědictví Václava Havla. Je tedy pravda, že na postu nositelů dědictví Václava Havla je v poslední době trochu tlačenice, ale Alexandra Vondru lze těžko přehlédnout. Už v mládí se stal signatářem a takhle ho národ dlouhodobě vnímá a takhle ho národ dlouhodobě uznává. Nejlepším vysvědčením je ostatně jeho působení ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase, byl i šikovným senátorem či velvyslancem v USA, ale úctu u prostého lidu mu zjednalo především jeho úspěšné působení v Evropském parlamentu. Ve své úspěšné misi se rozhodl pokračovat a už na počátku volební kampaně v roce 2023 se jasně přihlásil ke konzervativním hodnotám, které dosud tak pěkně reprezentoval. „Do Europarlamentu máme jít bez Spolu, Evropu nevidíme stejně.“ Alexandr Vondra se tehdy jasně vymezil proti účelovým slepencům reprezentujícím všechno a nic, prosazoval samostatnou cestu ODS a jeho hlas zněl jako zvon.

Dnes, když se jasně a s rozvahou postavil na platformu společné kandidátky Spolu, snad by i jeho četní příznivci mohli zaváhat, zapochybovat, položit si otázky. Ale to by byly falešné úvahy. Alexandr Vondra pochopil, ostatně stejně jako pochopila celá ODS pod vedením Petra Fialy. Jen společná cesta a společné úsilí dokáže zajistit naši českou a evropskou demokracii. Demokraté si nemohou hrát na vlastním písečku, musí Spolu a ruku v ruce hájit hodnoty, kterých se díky vládě Petra Fialy podařilo zatím alespoň v Česku dosáhnout. A právě Alexandr Vondra dokázal jako jeden z mála politiků překročit svůj stín, zapomenout na v zásadě malicherné rozdíly, vzdát se části svého já a postavit se do služeb vyšší myšlenky. Vondrova úloha superlídra je logickým vyvrcholením spolupráce koalice Spolu. Je nadějí, že Evropa zůstane bezpečná a Česko bude i nadále silné. A právě tohle kandidáty Spolu spojuje. Přes zdánlivě rozdílné názory ODS, TOP 09 a lidovců, jak kýženého cíle dosáhnout, je úkol jasný – porazit populisty a extrémisty, porazit nedemokraty, Babiše, Okamůru a všechny, kteří pošilhávají po Putinovu Rusku, aby se mu mohli při nejbližší příležitosti poklonit.

Možností a cest je celá řada a právě Alexandr Vondra je superlídrem i na těchto cestách. Od nezpochybnitelných kvalit jednotlivých lídrů přes závazek nekroužkování kvalitativně nižších kandidátů, vtipnou a trefnou kombinaci národní hrdosti a evropského směřování vyjádřenou nápisem „Brusel“ na české vlajce, kterou Alexandr Vondra deklaroval před národem tak pěkně své postoje u příležitosti mistrovství světa v hokeji, až po nekompromisní odhalení proruského zemědělce Jandejska v přímém přenosu či rázný a tvrdý postoj vůči všem nepřátelům naší demokracie, jenž Alexandr Vondra vyjádřil na jednom z mnoha meetingů dnes již legendárním vyjádřením směřovaným do publika: „Drž hubu!“ To je postoj opravdového superlídra, který se nebojí umravnit jakéhokoliv dezoláta a proruského švába plkajícího něco o „svých názorech a postojích“.

Hodnotou však zůstává především poctivá práce. Poctivá práce, která je vidět nejen za všemi, kteří dnes reprezentují koalici Spolu na kandidátce do evropských voleb, ale též poctivá práce všech, kteří dnes tuto koalici reprezentují ve vládě či v parlamentu. A to je to nejlepším doporučením, abychom společně a Spolu dali v evropských volbách důvěru těm, kteří již dokázali, že jejich hlas bude mít v Evropě svou váhu. Volme srdcem a volme s rozumem. Evropa na nás spoléhá.