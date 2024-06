Úspěchy vlády už brzy dosáhnou kosmických výšin. Světový leader nás katapultuje mezi elitu

Česko pod vedením nejdemokratičtější vlády za posledních 679 let opět ohromilo svět. Poté, co brilantně zvládlo vedení EU i domácí restart a stanulo v čele boje proti ruskému agresorovi, bude kráčet i v čele kosmického pokroku.

Jméno našeho premiéra vyslovují ve zbytku světa s úctou a respektem už více než dva roky. Petr Fiala a jeho vládní tým kromě toho, že po dlouhém období úpadku vlády extremistů a populistů restartoval Česko ve všech ohledech, si získal úctu nejen vládních představitelů, ale především obyčejných lidí ze všech zemí, v nichž mají lidé možnost sledovat naprosto fascinující úspěchy české vlády nejen na poli domácím, ale především na kolbišti světovém. Pevné postoje hájící hodnoty a liberální demokracii, profesionalita a odbornost všech členů české vlády, jiskřivá inteligence a pevné morální zásady představitelů vedení našich zákonodárných orgánů vzbuzují oprávněný obdiv v okolním světě. Respekt a úcta k České republice a vyjádření těch nejpřátelštějších vazeb ze strany dosavadního vůdce světového demokratického společenství pak byly nejkrásněji demonstrovány podpisem spojenecké smlouvy s USA a zaslouženou odměnou v podobě návštěvy našeho premiéra v samém centru hodnot v Bílém domě u amerického prezidenta Bidena.

Vláda Petra Fialy však přesto neusíná na vavřínech a pokračuje ve své práci pro Českou republiku. Poté, co zkrotila inflaci a především její zásluhou došlo k výraznému poklesu cen potravin a celé řady základních potřeb, nájmů apod., poté, co umravnila rozežrané seniory, kteří doposud vysávali naše společné finance, zmírněním valorizace penzí (a řekněme si upřímně, že důchodci opravdu už roupama nevěděli co by a ze samé bujnosti často volili populisty a extrémisty), vyřešila také brilantním způsobem nepříznivou energetickou situaci pro domácnosti a firmy, zdemokratizovala volební systém v České republice prosazením korespondenční volby, ukázala dezolátům, proruským trollům a spodině, že jejich místo je v tom nejlepším případě na naprosté periferii společnosti, a takhle bychom mohli pokračovat a uvést celkem více než 126 874 hmatatelných vládních úspěchů, tak nyní vztyčila i prapor vědeckého pokroku a přivedla Česko mezi kosmickou elitu.

Vláda podpoří našeho českého, a dodejme demokratického kosmonauta, částkou 1,6 miliardy ročně. Projekt podle premiéra Česko definitivě zviditelní (kdyby si nás náhodou ještě někdo nevšiml), pomůže průmyslu a vzbudí zájem o technické obory mezi mladými lidmi. Navíc se dá předpokládat (i když to vláda zatím nezmínila a pravděpodobně to bude pro naše občany milým překvapením), že stejně jako v případě Ukrajiny bude tato mise znamenat výrazný podíl českých firem na ekonomické obnově (v tomto případě na ekonomickém startu) vesmírných oblastí, jež Česko prostřednictvím svého kosmonauta ovládne. Z tohoto úhlu pohledu se zmíněné finanční prostředky jeví jako promyšlená a smysluplná investice, před kterou blednou marginálie, jako jsou stav dálniční a silniční sítě v ČR, nedostatek financí ve školství či zdravotnictví, krátkodobý výpadek v dodávkách některých léků, krachy některých neschopných a nezodpovědných firem a některé další drobnosti. Klíčové věci (nákup stíhaček F-35, tanků Leopard, zajištění zvýšení platů našich ústavních činitelů a soudců a mnohé další investice zajišťující zachování demokracie v naší republice) a nově i vyslání našeho kosmonauta jako posla demokracie do známého vesmíru díky vládě Petra Fialy ohroženy nejsou.

Do pěti let letí Česko do vesmíru. Díky vládě Petra Fialy opět ukážeme světu, kdo jsme my, Češi. Kdo je Petr Fiala, kdo jsou Češi. Jde o společný úspěch nás všech. Díky vládě jsme zase o řád výš. V jiných zemích jsou někteří blázni, někteří jsou letadlo, ale my Češi jsme kosmonauti. Za vlády Petra Fialy je na co být hrdý.