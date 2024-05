Koalice Spolu vyhlašuje výběrové řízení na voliče do evropských voleb

V našem nepravidelném seriálu s příznačným názvem GEN (Galerie elity národa) se budeme věnovat těm nejlepším z nás. A budou to právě politici, neboť je jsme učinili elitou národa.

Vláda a koalice nám poslední tři roky opakovaně vysvětlují, že právě oni představují pravou demokracii a jejich názory reprezentují hodnoty, s nimiž bychom se měli ztotožnit. Kdo to nechápe, je dezolát. Takhle jednoduché to je.

Vláda by měla zvážit nařízení, kterým bude stanoveno, že v Česku se už žije líp

Pan premiér se v médiích opakovaně vyjádřil, že díky vládě se občanům žije už jen lépe a že téměř vše bylo vyřešeno. Tuto skutečnost by však bylo vhodné vtělit do vládního nařízení, neboť je smutné, že ne všichni občané to chápou.