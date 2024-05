GEN (6) Pavel Novotný: Trochu prostořeký, ale náš. Představuje naše hodnoty

V našem nepravidelném seriálu s příznačným názvem GEN (Galerie elity národa) se budeme věnovat těm nejlepším z nás. A budou to právě politici, neboť je jsme učinili elitou národa.

Pavel Novotný, v současné době starosta pražských Řeporyjí, je jednou z nejviditelnějších tváří ODS. Mediálně výrazný, hodnotově ukotvený, vždy nekompromisně na straně dobra a pravdy. Někdy, pravda, svými výroky může i šokovat. Sám o sobě prohlašuje, že to někdy přežene. Vždy ale otevírá témata, o kterých by se v naší společnosti mělo hovořit, a vždy pojmenovává věci jasně, srozumitelně a bez servítků. Mnohé dezoláty, ruská košťata a debily, přisluhovače Ruska, Babiše a Zemana již našemu národu odhalil a mnohé ještě odhalí.

Pavel Novotný již dávno prokázal, že není jen synem svého otce, jak se mu mnozí jeho oponenti snažili mnohokrát podsunout, ale že je svébytnou součástí naší politické scény, že je autentickou součástí elitního klubu našich občanů, a nebojme se následujícího tvrzení, že je též morálním majákem, který vždy dokáže nasvítit hodnoty, které by náš národ měl vyznávat a které by měl respektovat.

Je pravdou, že sám pan premiér Petr Fiala zdvihl v minulosti několikrát symbolický ukazováček, aby laskavě pokáral „zlobivé, leč milované řeporyjské dítě“, když Pavel Novotný vyjádřil své názory na to nedobré v naší společnosti snad až příliš upřímně. Ale nejen Petr Fiala, ale my všichni víme, že ústy Pavla Novotného hovoří skutečné hodnoty, i když často svérázně a snad někdy i kontroverzně, ale vždy upřímně a s úmysly čistými. A především v jeho slovech vždy zaznívá hluboká pravda.

„V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem.“ (září 2020) Slova jak z mramoru, s nimiž se snad nemusíme ztotožnit formou, ale obsahem určitě. „Tento národ nemá kompetenci volit si prezidenta přímo. Zruším to, jen co se dostanu ke kormidlu. Národ nevděčných debilů, jako jsou Češi, si prezidenta volit napřímo nemůže, to je zjevné.“ (srpen 2022) Tento výrok uvádíme jen proto, abychom ukázali, že i taková osobnost, jako je Pavel Novotný, se může někdy mýlit. Volba Petra Pavla v lednu 2023 byla nádhernou ukázkou toho, že Češi se dokáží semknout a postavit se za ty nejkrásnější hodnoty.

„Češi jsou nejhorší národ, nevděčnej. Tenhle českej plebs by měl klečet na kolenou a děkovat Fialovi. Že je tu zdarma zdravotnictví, že je tu bezpečno, teplá voda teče… Jste nevděčná banda českejch zmrdů.“ (březen 2023) Právě vláda Petra Fialy potvrdila vizionářská slova Pavla Novotného, že zdaleka není samozřejmostí tekoucí teplá voda a dostatek léků a že symbolické klečení na kolenou před Petrem Fialou a neustálé děkování za všechny vymoženosti, které národu jeho vláda přinesla, by mělo být pro naše občany naprostou samozřejmostí.

„Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák. Abyste pochopili, co je válka.“ (březen 2023) Tato slova je samozřejmě třeba chápat jako vtipnou nadsázku, ale skrývají v sobě hluboké morální poselství. „Palestinci jsou opice. Nic víc. Vybombardovat.“ V tomto výroku jsou sice hodnoty poněkud skryté, ale ruku na srdce, nebylo by to nakonec nejlepší?

Morálních poselství, kterými Pavel Novotný již tolikrát obohatil národ, je o mnoho a mnoho více a na tomto omezeném prostoru nemůžeme představit zdaleka všechna. Díky němu však dnes již víme, kdo všechno je proruské koště (Majerová-Zahradníková, Zeman, Konečná, …), kdo je debil (Felix Slováček, voliči SPD, Babišovi příznivci, Václav Klaus, …), případně kokot (opět Václav Klaus), kdo by měl okamžitě zemřít (Babiš, Zeman, …), kdo je zmrd (Češi) a mnoho dalších zásadních skutečností. Snad nejlepším vysvědčením pro Pavla Novotného je, že mu v minulosti i v současnosti vyjádřila podporu celá řada osobností, kterým hodnoty také nejsou lhostejné, ať už tak učinily slovně či osobním setkáním. Namátkou jmenujme Petra Pavla, Petra Fialu, Danuši Nerudovou, Miroslava Kalouska či Víta Rakušana. A v této společnosti se Pavel Novotný opravdu nemá za co stydět. To je skutečným ukazatelem kreditu, jemuž se Pavel Novotný v českém národě těší, a kvičení dezolátů a proruských košťat na tom opravdu nic nezmění. Navíc kdo z našich politiků (při vší úctě) měl odvahu vyhlásit válku Rusku či klást ultimáta Číně? A odvážily se tyto státy nějaké odvety vůči Pavlu Novotnému? To vše ukazuje jediné – více takových Pavlů Novotných, více osobní statečnosti a více nezpochybnitelného morálního kreditu pro naši společnost. Kdybychom všichni byli Pavlové Novotní, Česká republika by hrála ve světě, ať už by byl představován EU či NATO, ještě důstojnější úlohu, než hraje dnes.

Pavel Novotný je i přes rádoby moralizování a odpor všech kolaborantů a zaprděných Čecháčků nezpochybnitelným reprezentantem našeho směřování na Západ, našeho směřování k liberální demokracii. Představuje přísnější tvář Petra Fialy. A právě ústy Pavla Novotného Petr Fiala sděluje všem dezolátům, proruským košťatům a jiným debilům, co si o nich skutečně myslí. A tedy to, co si o nich ve skutečnosti myslíme i my, občané. My, co to s tímto národem myslíme dobře, nebuďme hloupí a nenechme se zmanipulovat nějakými košťaty. Buďme chytří, buďme jako Pavel Novotný.