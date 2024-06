Vražedné šílenství na Slovensku by měla řešit EU

Medvěd hnědý je celoevropsky chráněný a není možné ho bezdůvodně střílet, jak se tomu nyní děje na Slovensku.

Neuvěřitelná prasárna. Nejslušnější slova, která mě napadla při čtení neuvěřitelné zprávy ze sousedního Slovenska, která jako by přišla odněkud z málo rozvinuté části světa. Slovenští barbaři chladnokrevně zastřelili medvědici i se třemi mláďaty, jejichž jediným proviněním bylo, že se vydávali hledat potravu do blízkosti lidských obydlí. Podle dostupných zpráv nikomu neublížili, způsobili pouze materiální škody. Přesto se někdo rozhodl život těchto v celé Evropě chráněných a ohrožených druhů násilně ukončit.

Ilustrační foto: Medvěd hnědý v ZOO Tábor. Zdroj: archiv ZOO Tábor

Nikdo normální matku, která se stará o mláďata, jen tak nezastřelí. Musel by se ocitnout v přímém ohrožení života, aby na takové zvíře vůbec vystřelil. A i poté by si to pravděpodobně ještě hodně dlouho vyčítal. Ale zabít matku a poté i její tři mláďata, to dokáže opravdu jen duševní mrzák s nulovými morálními hodnotami.

O to smutnější je, že tuto vraždu nejspíš posvětili slovenští úředníci z organizace Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Její odbor komunikace a propagace celou věc bagatelizoval tvrzením, že „společně s medvědicí byla eliminována i všechna tři mláďata“. I jim nejspíš přišlo nepatřičné psát v souvislosti s mláďaty o zastřelení. Eliminace přece vypadá lépe. I v nacistickém Německu se oficiálně nemluvilo o vyvražďování Židů, ale „jen“ o konečném řešení židovské otázky. Obávám se, že situace na Slovensku dospěla do podobného bodu – cílem není vyřešit poklidné soužití s medvědem, ale jeho vyvraždění. Ostatně jejich střílení umožňuje i nový zákon.

Přitom tito pseudoochránci přírody dokonce vytvořili jakýsi zásahový tým pro medvěda hnědého, jehož oficiálním cílem je minimalizovat konflikty člověka s medvědem hnědým. Na svém webu dokonce tvrdí, že hlavní úlohou zásahové týmu je „co nejdřív po nahlášení výskytu medvěda v intravilánech měst a obcí zabezpečit bezpečnost lidí takovým způsobem, který je co nejšetrnější i k samotnému medvědovi. Cílem členů zásahového týmu je, aby medvěd odešel a nikomu neublížil“. Zní to sice pěkně. Jen škoda, že se tím neřídí i ve skutečnosti.

Prostor pro jiné a ne tak kruté řešení jistě byl. Ostatně starostka dotčené obce Poniky potvrdila, že medvědice do obce chodila pravidelně a na místní farmě se měla zdržovat takřka nepřetržitě. Času na záchranu nevinných životů chráněných tvorů bylo až až. Veterinář mohl medvědy naspat a převézt například do záchranného centra. Divím se, že nějaké podobné už Slováci dávno nezřídili, kdy tvrdí, jak mají s medvědy takové problémy. Údajně problémové medvědy mohlo přemísťovat tam. Slovensko se ale raději vydalo barbarskou cestou plnou krve vedoucí k opětovnému vyhubení celého živočišného druhu. Bezcitní jedinci s kulovnicemi dostali pro své vražedné choutky zelenou.

Slováci si přitom za problémy s medvědy mohou sami. Jde totiž o plachá zvířata, která se člověku běžně vyhýbají. Bohužel mnohé slovenské obce nedodržují základní opatření, která zmiňuje i výše zmíněná organizace, jejíž název je v současném světle protimedvědí hysterie výsměchem pravých ochránců přírody. Medvěd by do obcí nechodil, kdyby ho tam nelákala snadno dostupná potrava v podobně nezabezpečeného komunálního odpadu plného zbytků jídel. Stejně, jako naučili medvědy chodit do obcí jako do samoobsluhy, lze je přesměrovat na jiná „krmoviště“ zřízených na odlehlejších a liduprázdných místech. Ale to by se pak někdo nemohl chlubit výjimečnou trofejí.

Medvěd hnědý je v rámci Evropské unie chráněným druhem a je součástí přílohy II Bernské úmluvy, tedy úmluvě o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť. Na jeho ochranu EU vynakládá nejvíce peněz ze všech ohrožených druhů zvířat. Doufám tedy, že tento barbarský a s ochranou přírody naprosto neslučitelný postup slovenských politiků a úřadů nezůstane bez povšimnutí. Jen intenzivní tlak opravdových ochránců přírody a úřadů EU dokáže tohle vražedné barbarství na Slovensku zastavit. Podle starostky obce nechvalně proslulé zastřelením medvědice i s mláďaty se v okolí obce pohybují další medvědi. Nesmyslná vražda medvědice s mláďaty tak evidentně nic nevyřešila. To jejich životy jsou ve smrtelném nebezpečí. Snad nedopadnou stejně jako už mnoho medvědů před nimi.

