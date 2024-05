Slováci se propadli mezi barbarské státy. Umožní zabíjet chráněné medvědy

Uměle přiživovaná hysterie kolem medvědů hnědých na Slovensku bohužel dosáhla svého tragického vrcholu.

Slovenští poslanci tento týden schválili zákon, který umožní zabíjet ohrožené a proto evropskou legislativou chráněné medvědy ještě před tím, než někoho napadnou. Stačí, když před tím na daném území vyhlásí mimořádnou situaci. Naši východní sousedé se tímto barbarským přístupem ke chráněným živočichům vrací mezi zaostalé státy.

Nový zákon, který ještě musí podepsat prezidentka Zuzana Čaputová, připomíná absurdní situaci, na které je postavená známá sci-fi povídka světoznámého spisovatele Philipa K. Dicka Minority Report později proslavená stejnojmenným filmem režiséra Stevena Spielberga. Policisté v nedaleké budoucnosti ve Washingtonu D. C. zatýkají vrahy ještě před tím, než vraždu spáchají. Spoléhají se přitom pouze na za normálních okolností neprůkazné předpovědi budoucnosti. Tuto nadpřirozenou schopnost si nyní přisoudili i slovenští politici, kteří ji novým zákonem navíc ještě povýšili. Jak si schválení zákona pochvaloval slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba, už nebudou muset čekat na to, až chráněný medvěd na někoho zaútočí. „Už nebudeme mít povinnost reagovat dodatečně, ale odstřely se budou dělat v zájmu ochrany života, zdraví a majetku občanů preventivně a v předstihu,“ prohlásil šéf resortu, jehož zájmem by měla být ochrana přírody a zvířat v ní žijících. Tento výrok a přístup ministra považuji za skandální.

Nikdo navíc nebude muset předem zjišťovat, zda je medvěd opravdu nebezpečný. K vyhlášení mimořádné situace, která umožňuje chráněné zvíře odstřelit, nebude nutná analýza, že medvěd v dané lokalitě opravdu představuje riziko. Důvodem k zastřelení zvířete už nebude bezprostřední ohrožení života, ale velmi vágně definované ohrožení života, zdraví či majetku lidí, ale také úrody či hospodářských zvířat. I jediný náhodný výlet na pole se zeleninou se tak medvědovi může stát osudným. Stačí, když ho uvidí někdo lačnící po neobvyklé trofeji.

Strach z medvědů na Slovensku je uměle živený a založený na iracionálních výkřicích, které nemají se skutečností nic společného. Medvědy hnědé v naší zoologické zahradě v Táboře dlouhodobě chováme, proto vím, že jejich nebezpečnost je jen nafouknutá bublina.

Medvědi hnědí jsou za normálních okolností plachá zvířata, setkáním s člověkem se běžně vyhýbají. Incidenty, kdy se medvěd výrazně přiblíží k lidem, jsou ojedinělé, a bývají způsobeny hlavně množstvím lákadel v podobě medu či ovoce v přilehlých zahradách. Stále častěji také hledají potravu mezi nevhodně vyhozenými zbytky jídla v odpadcích. Právě to je jeden z důvodů, proč se medvěd vydává do obcí na Slovensku. Majitelé totiž nedodržují nařízení, jak mají odpadky správně zabezpečit, naopak je nechávají divokým zvířatům volně přístupná. Není proto divu, že se tam stahují jako do supermarketu. Medvěd totiž není primárně masožravec ani lovec, 90 procent jeho stravy tvoří rostlinná potrava. Pokud už medvěd konzumuje maso, jedná se ve valné většině o mršiny. Stačilo by proto nelákat šelmy na volně dostupnou potravu. Jiný důvod k návštěvě lidských sídel nemají.

Lidé v minulosti vyhubili mnoho druhů zvířat. Některé nadobro, jiné se k nám postupně vracejí. Medvědi hnědí patří k těm, které lovci v mnoha zemích včetně Česka už jednou úplně vystříleli. V posledních letech se do volné přírody začala tato krásná zvířata opět vracet. Nově zvolená slovenská cesta však povede jen k tomu, že medvědy budeme opět znát jen jako chlupaté tvory z učebnic či sametově hebké plyšáky. Je poslední možnost říct tomuto barbarskému přístupu jasné NE! Medvědi do volné přírody jednoznačně patří a jsou tam doma. Stejně jako ostatní druhy zvířat, které se člověku ještě vyhubit nepodařilo. Nedovolme, aby se tato smutná historie opět opakovala.