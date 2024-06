ODS:Jan Zahradil – sám voják v poli ?

Jan Zahradil se po volbách do europarlamentu vyjádřil již několikrát proti dalšímu angažmá ODS v koalici SPOLU. Říká, že není sám, jen reprezentuje „mlčící členy ODS“.

Jan Zahradil hodnotí politiku ODS velmi kriticky. Považuje další existenci SPOLU za cestu, která bude pro ODS znamenat jen „náklady“ – tj. popravdě řečeno – ztrátu dalších voličů ODS pro volbu koalice SPOLU. Nejprve upozorním na několik citátů z rozhovorů, které Jan Zahradil poskytl českým médiím.

10.6.2024 vyšel rozhovor se Zahradilem na idnes.cz. Vybírám otázku a Zahradilovu odpověď:

Vy sám jste se kampaně SPOLU odmítal účastnit. Na sociální sítě jste napsal, že by vám „upadly ruce“ při rozdávání jejích letáků a ani jste se nechtěl „vyskytovat v blízkosti pana Niedermayera nebo paní Pekarové“. Proč?

Já mám prostě dlouhodobě problém s koalicí SPOLU. Myslím, že výsledek eurovoleb potvrdil můj názor, že se značka ODS v rámci koalice SPOLU rozmývá. A že za to už dnes platíme náklady. Takže by ode mě vzhledem k tomu, co píšu a říkám, asi ani nepůsobilo věrohodně, kdybych někde běhal po náměstích a rozdával letáky s Niedermayerem. Takže jsem od toho raději takto poodstoupil.

V zásadě se jedná o jedinou tvrdší Zahradilovu kritiku. V případě kandidatury Alexandra Vondry z ODS, a právě Niedemayera z TOP 09 na společné kandidátce, se ukazuje zásadní problém některých voličů ODS nad volbou SPOLU. Ostatně, i Vondra nechtěl kandidátku SPOLU do té chvíle, než si pojistil své zvolení postavením tak zvaného „superlídra“. Pak se sice tvářil, že se nic neděje, ale společných billboardů s Vondrou a Niedermayerem bylo skutečně jako šafránu a vlastně se o tom nemluvilo.

Zahradil dnes tvrdí, že ODS nese z existence SPOLU pouze ony „náklady“ a benefity inkasují koaliční partneři TOP 09 a KDU-ČSL, jejichž preference jako samostatných stran se dlouhodobě pohybují kolem 5%, nebo i mnohem níže jako v případě lidovců.

V rozhovoru pro novinky.cz 19.6.2024 již Zahradil otevírá téma další existence SPOLU otevřeněji a předkládá i návrhy, jak dál v ODS postupovat. Vybírám dle mého soudu zásadní Zahradilovy postoje:

Proč vám vlastně vadí koalice Spolu?

….. Myslím, že kdybychom kandidovali samostatně, ty mandáty bychom měli čtyři. Vlastně charitativně zachraňujeme politické subjekty, jako je třeba TOP 09, která by se samostatně do Evropského parlamentu zřejmě ani nedostala. Teď má dva mandáty. Zachraňujeme je na vlastní úkor. Čili jak já říkám, náklady platíme my, benefity shrábne někdo jiný.

Přidávají se ke kritice Spolu i další kolegové uvnitř ODS? Zatím jste slyšet hlavně vy.

Někdo to říkat musí. Nemám změřeno, jestli za mnou stojí většina nebo menšina. Ale naprosto zodpovědně mohu prohlásit, že ta množina lidí, kteří si myslí totéž co já, je nenulová.To znamená různí předsedové oblastních sdružení, místních sdružení, lidé z krajů, kteří veřejně nic neřeknou, za mnou chodí, píší SMS, říkají mi, že koalice Spolu už je v tuhle chvíli přítěž. V mojí domovské ODS Prahy 6 za mnou chodilo docela dost srdcařů, co znám ještě z 90. let, ODS vlastně zakládali, a teď mi říkali, sorry, já to volit nebudu. Neskousnu koalici Spolu, já to hodím Turkovi. Takže něco se děje.

Chtěl byste jednat o vládní koalici i s hnutím ANO?

Nemám vůbec problémy vyjednávat s hnutím ANO. Na krajské úrovni to uvidíme letos na podzim po volbách, ani krajské ODS s tím žádný problém mít nebudou. Já se hnutí ANO neštítím. Je to relevantní politický subjekt na české politické scéně. Je v něm angažovaná celá řada bývalých členů ODS. Je to normální politická formace, se kterou můžeme vyjednávat.

Tady je nutné připomenout, že případná vládní koalice ANO a ODS po volbách 2025, by na rehabilitaci důvěryhodné politiky ODS mohla opět působit spíše negativně. Samozřejmě, horší by bylo to, že by se po volbách ODS kandidující ve SPOLU, „utrhla“ a jednala by o vládním angažmá s ANO v případě, že by tak vyšla poslanecká matematika.

Spíše se domnívám, že ODS by po volbách 2025 měla skončit v opozici a zvolit si nové vedení, které by začalo pracovat na novém, pravicovém programu. Vzpomeňme jen cestu ČSSD, která v roce 2013 vytvořila s ANO koalici, v roce 2017 už výrazně tratila a byla s ANO jako „doplněk“ a dnes je, jak píší média, ve stadiu „klinické smrti“. Nebezpečí, že ODS dopadne stejně, je dle mého soudu vysoké. Je samozřejmě možné domýšlet současnou politiku ODS na čele s Petrem Fialou podobně s tím, že se ODS ve SPOLU jaksi „rozpustí“ a zahyne stejně. Proto je dle mého mínění důležité, aby se ODS pokusila zdánlivě o nemožné a v opozici pracovala na své záchraně a usilovala o návrat voličské přízně opět nad 20 %.

Pokud ODS něco zásadního chybí, je důvěra ve vlastní sílu. Koalice SPOLU je doslova a do písmene východisko z nouze. Začít se proto musí od shora a do čela ODS se musí postavit odvážní lidé. Nemusí krásně mluvit, ale musí mít odvahu současnou stagnaci a defétismus (jenom v koalici SPOLU máme šanci na lukrativní posty) vymýtit.

Zahradil navrhuje, aby se situace řešila po volbách na podzim do krajů a senátu. To není příliš odvážné a spíše svědčí o tom, že situace je opravdu vážná. Volby sice nedopadnou slavně, ale ozvou se ti, co budou říkat, že je to vlastně v pořádku – uhráli jsme to „ne úplně špatně“ (čili dopadli jsme tak akorát) a bude před volbami do poslanecké sněmovny a nic zásadního se nezmění. Takto odvážní lidé nejednají.