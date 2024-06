ODS – kam kráčíš, Petře Fialo?

Obsáhlý rozhovor s předsedou ODS Petrem Fialou na iDnes.cz ukázal plasticky způsob myšlení pana předsedy. Opozice v eurovolbách neposílila a ODS pojede dál ve SPOLU.

Rozhovor s předsedou ODS Petrem Fialou na iDnes by sï měl důkladně přečíst každý, kdo má ještě snahu zachránit pravicovou politiku ODS a neví jak. Petr Fiala ukazuje, že je to stále politolog, který se jakousi podivnou náhodou dostal do vedení ODS po průšvihu Petra Nečase a od té doby změnil fungování a orientaci ODS významně k odklonu od pravicové politiky.

Fiala mluví jako kniha a z hlediska vyřčených slov velmi dbá na „vyváženost“ jeho stanovisek. Podívejme se na to, jak Fiala hodnotí ztrátu jednoho mandátu pro ODS v europarlamentu.

Právě od Jana Zahradila ale i dalších členů ODS také stále častěji zaznívají hlasy, že koalice SPOLU už moc nedává smysl a těží z ní hlavně TOP 09. I teď po volbách, protože ODS si pohoršila o jednoho europoslance, zatímco TOP 09 je pořád na svých dvou. Jak tohle vnímáte?

Koalice SPOLU má smysl, a to jak pro ODS, tak samozřejmě i pro ostatní dvě strany. Vždy se na to můžete dívat z různých úhlů pohledu. Samozřejmě když vytváříte koalici, tak se všichni musíte domluvit. Ideální je, když je to pro všechny vítězná a posilující strategie. Já jsem přesvědčen, že koalice SPOLU je důležitá i pro Česko, protože spojuje hlasy středopravých voličů a dává jim sílu. A tím, že SPOLU spojuje tři strany, které reprezentují konzervativní, liberální a křesťansko-demokratický proud, tak vlastně nabízí voličům jednu politickou sílu, která třeba v jiných zemích bývá spojena do jedné politické strany. Takže ono to má i logiku a myslím, že voliči oceňují, že se dokážeme společně domluvit.

Pokud Fiala vážně tvrdí, že „konzervativní, liberální a křesťansko-demokratický“ proud bývá v jiných zemích spojen do jedné strany, je to jen další vyjádření o tom, že SPOLU bude spolu navždy, pokud na čele ODS zůstane Fiala. Konzervativci a liberálové nejsou v žádné mě známé a významné evropské straně pohromadě, ale vždy se proti sobě vymezují. Navíc, liberálové jsou dnes spíše „progresivní síly“, které tlačí na x-pohlavní genderismus, vítají migraci jako „výhodu pro stárnoucí Evropu“, plně podporují Greendeal a záchranu klimatu. Mimochodem, ODS je zatím ještě stále ve frakci ECR – Evropských konzervativců a reformistů. Evropští konzervativci a reformisté (ECR) je politická skupina (frakce) v Evropském parlamentu, která vyznává umírněnou euroskepsi, anti-federalismus[1] a konzervatismus. Skupinu tvoří 62 poslanců. Nejúspěšnější byla ve volebním období 2014–2019, kdy byla se 77 poslanci třetí největší skupinou v Evropském parlamentu. Oni „reformisté“ v názvu frakce však rozhodně nejsou liberálové, kteří naopak fedrují federalismus a ztrátu práva veta členských zemí EU. SPOLU tak vytáhlo do europarlamentu dva příznivce této politiky za TOP 09 a ODS naopak ztratila jednoho europoslance, což Fiala nepovažuje za důležité. Jako předseda ODS by ale měl ztrátu křesla pro ODS vnímat a reagovat. On to však považuje za dobrý výsledek. Bez komentáře.

Navíc jsem četl i vyjádření Fialy v tom smyslu, že ODS by mohla opustit frakci ECR, pokud by se „více odchýlila“ od proevropské politiky. Možná, že právě proto se Jan Zahradil objevil po volbách v prostředí koalice Filipa Turka, a ne v ODS. Ta ho nemilosrdně odstřelila, protože překážel TOP 09 i lidovcům. Navíc, Alexandr Vondra se „překvapivě“ vyjádřil i tak, že má „mnoho společných názorů“ s Turkem a zatím ho Fiala nekritizoval.

Lakovat věci na růžovo je velmi častá chyba vlivných politiků. To Emmanuel Macron reagoval na porážku rozpuštěním poslanecké sněmovny a vyhlášením voleb. Podle mnohých politiků včetně našich (Andrej Babiš) riskuje. V Německu se premiér také dostal pod palbu opozice a ta ho také vyzývá k vypsání předčasných voleb. Olaf Scholz ale nic podobného neudělá – on by totiž fatálně prohrál zcela jistě. Fiala tak zřetelně stále více potřebuje 22% pro koalici SPOLU a obává se – možná právem- , že by ODS samostatně skončila mezi poraženými a bez vlivu.

Podle agentur zjišťujících volební preference v Česku, jsou voliči ODS převážně v té nejstarší části populace nad 60 let. To napovídá tomu, že před třiceti lety byli mladí a oslovila je politika ODS na čele s Václavem Klausem. ODS naopak ztrácí voliče v nejmladších voličských ročnících, a to se může s časem ještě prohlubovat. Obávám se, že Fiala vede ODS do chomoutu SPOLU cíleně a ODS kráčí ve šlépějích další tradiční strany – sociální demokracie. Ta je, jak mnozí konstatují, ve stadiu „klinické smrti“. ODS zatím ještě žije. Jak dlouho?