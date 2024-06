Eurovolby: Jenom 37 % pro vládní strany!

Volby do europarlamentu skončily pro strany vládní koalice propadákem. Je zřejmé, že se efekt politiky „Antibabiš“ naprosto vyčerpal a zejména koalice SPOLU a Piráti musí přijít s něčím jiným.

Nejprve se ovšem zastavme u kdysi velké strany – sociální demokracie. Tu dokonce přeskočilo hnutí PRO- Jindřicha Rajchla a SOCDEM získala necelá 2 % hlasů. To je jen dokladem fatálně hloupé politiky stávajícího vedení SOCDEM spojeném se změnou značky a absencí významnějších lídrů. Lubomír Zaorálek je sice postava známá, nicméně nepopulární a takto to s kdysi nejsilnější stranou v Česku dopadá. Navíc se ukázalo, že „odstřižení“ od Miloše Zemana se „povedlo“. SOCDEM tak získala své věrné voliče, ale těch je zatraceně málo.

Parlamentní strany ovšem celkově nedopadly dobře. Vůbec nezafungovalo spojenectví SPD a Trikolóry. Do europarlamentu se dostal z druhého místa jediný kandidát – Ivan David. Kandidáti Trikolory neuspěli. Zdá se, že protestní efekt SPD dokázaly na sebe strhnout jiní.

Úspěšně si počínaly naopak koalice neparlamentních stran a hnutí – Přísaha a Motoristé a STAČILO!. Tyto dvě koalice na sebe dokázaly strhnout bezmála pětinu voličů. V případě koalice Přísaha a Motoristé se navíc „podařilo“ obviněním Filipa Turka z příklonu k fašismu rozčeřit předvolební atmosféru natolik, že se tato koalice stala třetí nejsilnější stranou. Plasticky se tak ukázalo, že negativní reklama je mnohdy účinnější než sebelépe míněná vlastní propagace.

Koalice STAČILO! těžila z vystoupení europoslankyně Kateřiny Konečné. O té bylo v médiích podobně jako o Turkovi také leccos negativního napsáno, ale tato koalice se nakonec ukázala jako životaschopná. Na každého už netrčel z její volby cejch „bolševika“ a kritika evropské politiky vynesla této koalici čtvrté místo. Z hlediska preferenčních hlasů to byli právě Filip Turek (49 %) a Kateřina Konečná (40 %), kteří u svých voličů nejvíce zabodovali. Třetí byl Ivan David z SPD s 30 % preferenčních hlasů.

Zbývají nám tak dvě nejúspěšnější hnutí a koalice. Koalice SPOLU skončila na druhém místě a do europarlamentu vyšle tři zástupce ODS, 2 TOP 09 a 1 poslance KDU-ČSL. Jan Zahradil před volbami připomněl, že ODS obhajuje 4 mandáty, získala jen tři, takže to rozhodně není úspěch. Naopak, topkaři, kteří se samostatně již dlouhodobě nacházejí kolem 5 %, dopadli výborně a SPOLU vytáhlo do europarlamentu Luďka Niedermayera se zcela jiným názorem na fungování EU než ODS. Tomáš Zdechovský pak musí SPOLU doslova líbat ruce, protože lidovci se již dlouhodobě nacházejí pod hranicí 5 % a samostatně by mandát neobhájil. Je jasné, že koalice SPOLU funguje výborně pro topku a lidovce, pro ODS je spíše břemenem. Petr Fiala před volbami prohlásil, že je potřeba porazit populisty a extremisty. Je zřejmé, že „populisté a extremisté“ nakonec vítězili i v Česku.

Hnutí ANO vyhrálo volby s přehledem i při relativně nízké volební účasti, která měla nahrávat spíše koalici SPOLU. Je zřejmé, že ANO má stabilní voličský elektorát a dokáže uspět i při nízké volební účasti. Že by ale europoslanci ANO byli nějakou překážkou pro Greendeal si vůbec nejsem jistý.

Protože strany tak zvané „krajní pravice“ v řadě zemí zaznamenaly značný volební úspěch, což lze nejlépe ukázat na vítězství strany Marine Le Penové ve Franci s dvojnásobným ziskem oproti koalici podporující Emmanuela Macrona, nemusí být revizi či pozastavení Greendealu konec. Macron navíc po volební porážce rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby.

Jaké poučení si z výsledku vezmou strany vládní koalice je otázkou. Stále ještě mohou tvrdit, že se „nic neděje“. Nicméně, protože se více méně naplnily předvolební průzkumy, doporučoval bych zejména Petru Fialovi tyto průzkumy více sledovat. Možná, že i on dojde k názoru, že čas nehraje pro vládní strany.