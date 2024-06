Je stres Váš koždodenní chleba?

Cítíte vnitřní napětí či neklid? Trápí Vás náhlé velmi rychlé bušení srdce či pocit, že se nemůžete nadechnout? Asi Vás nepřekvapí konstatování, že jste ve stresu. Jak sobě a svému tělu pomoci?

Dobrým indikátorem toho, zda jste ve stresu, je dech. Ten Vám jasně řekne, jak na tom jste. Můžete si lhát do kapsy, že jste v pohodě, jak chcete. Tělo a mozek vědí své.

Zjistěte, kolik dechových cyklů dáte za 1 minutu. Za 1 cyklus se počítá nádech a výdech – tedy: nádech - výdech – 1. Nádech - výdech 2 atd. Ideální je, pokud někoho poprosíte, aby Vám několikrát během dne stopoval minutu a Vy jste se mohli soustředit na dech a na to, abyste ho nijak neregulovali. Jen prostě normálně dýchali. Pro optimální výsledky proveďte alespoň 3 měření a z těch udělejte průměr. Ještě jednou zdůrazním – je důležité je, abyste skutečně dýchali přirozeně.

V posledních desetiletích se enormně zvedl počet dechů za minutu, které považujeme za normální. Mnoho odborníků na dech dokonce tvrdí, že jsme předýchaní. Tedy, že dýcháme moc. Příliš rychle a příliš mělce. Jako udýchaný psík po aportování. Dech nám končí v horní části hrudníku a dál se nedostane. Což je fakt průšvih, protože nám pak v těle probíhá stresová reakce.

A kolik dechových cyklů za minutu je tedy ok?

Pod 10 nádechů za minutu, znamená, že jste v pohodě, relaxujete nebo spíte. Pokud jste však naměřili více než 15 nádechů a výdechů za minutu, už je ve Vašem těle aktivován sympatický nervový systém, který značí, že jste ve stresu. Do těla se vyplavuje stresový hormon kortizol a připravuje Vás na primitivní reakci – bojuj nebo uteč. A co přesně to znamená?

Jste podráždění, přecitlivělí, vytočí nás každá drobnost. Ale nejen to. Dostaví se pocity strachu, úzkosti, nespokojenosti a takového nevysvětlitelného permanentního vnitřního tlaku. Změní se zažívání – dostaví se průjmy nebo zácpa, razantně se zhorší spánek a oslabí imunita.

Bohužel velká část populace se nachází někde mezi 15 – 20 cykly, což je dneska už bráno jako norma.

Poslední výzkumy prováděné s dechem apelují na hluboký nádech a hluboký dlouhý výdech. Tímto stylem dýchání aktivujete část nervového systému, který je zodpovědný za relaxaci. Zklidníte organismus, potažmo sebe.

Zastavte se několikrát během dne a dejte si třeba jen 4 – 5 vědomých hlubokých nádechů a výdechů a počítejte přitom v duchu doby, např. na 4 doby nádech, na 6 výdech, nebo na 6 nádech a na 6 výdech.

Vaše tělo i mysl se Vám dříve či později za toto rozhodně odvděčí.