První pomoc pro sebeovládání

Asi každý by si přál působit sebevědomě, jednat s chladnou hlavou, bravurně zvládat asertivní jednání. Možná známe i řadu pomůcek a doporučení, ale v reálu nás emoce stejně převálcují. Jaká jsou klíčová pravidla první pomoci?

Pravidla první pomoci asertivity s cílem: ZÍSKAT ČAS NA REAKCI, PŘEVÉST POZORNOST A UKLIDNIT SE

1. Krok: Hluboký nádech a výdech

2. Krok: Pojmenovat emoci – co přesně cítím? Co to způsobilo? Proč se tak cítím?

Kde tu emoci v těle pociťuju?

Jakým způsobem ji tam cítím?

3. Krok: Checknout své tělo – co v něm kde cítím, zda je tam nějaké napětí, divný pocit. Navnímat to a poslat do těch míst alespoň 3 hluboké nádechy a výdechy

Další možností je:

- projít si v duchu všechny smysly: co vidím, slyším, cítím v ústech, čichám, hmatám

- Najít si v okolí 2 – 3 věci, které si prohlédnu do nejmenších detailů – barva duhovky druhého člověka, obraz na stěně, květina na okně…

- Najít kolem sebe 5 věcí podle nějakého zadání – např. co jsou modré, mají ostré hrany, jsou průhledné atd.

Zapojí se racionální části našeho mozku, uklidní se emoce.

4. Krok – přehodnocení, jiný pohled na situaci:

Podívat se na situaci jinýma očima – co by viděl můj šéf, manželka, pěti leté dítě, co vidí druhá strana.

Situaci převést do jiného kontextu – jak bych reagoval, kdyby se tohle stalo doma s ženou, synem/ v práci s šéfem, kolegou?

Kdyby v téhle situaci byl tvůj nejlepší kamarád, co bych mu řekl, co bych mu poradil?

Kdyby tahle situace byla zápletkou v nějakém filmu či knize – Jak by se film/kniha jmenovala? Jak by se jmenovala moje postava?

Pokud jste už trošku stabilizovaní a nejsilnější emoce maličko opadly, jděte do řešení a akce, optejte se: Jak moc můžu tuhle situaci změnit, ovlivnit? Co musím udělat, abych ji změnil? Jak naložím s tím, co neovlivním, aby mě to netrápilo?

Shrnuto a podtrženo: DOKUD EMOCE PŘESNĚ NEPOJMENUJU, MAJÍ NADE MNOU MOC.

Jaké asertivní triky fungují Vám? Co se Vám naopak neosvědčilo?