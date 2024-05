Co dělá mozek, když jsme vystresovaní

Stresík nám pořádně zamíchá karty toho, jak vnímáme svět a prožíváme určité situace. Přehodí nás do fungování primitivního zvířátka. Nacházíme se v modu bojuj nebo uteč.

Dneska se podíváme na dopady stresu na naši mysl a odnesete si i 2 cvičení pro rychlé zklidnění a harmonizaci.

Asi nemá smysl rozebírat negativní účinky dlouhodobého stresu na naše tělo. Ale pozor, ani ten krátkodobý není nijak úžasný, pokud mezi jednotlivými stresovými situacemi a zážitky nejsou chvíle, kdy si vydechneme, uvolníme se a nabereme sil. Ne nadarmo se říká, že stokrát nic umořilo osla nebo tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, čili tak dlouho se chodí se stresem do či z práce, až se dostaví syndrom vyhoření.

Typické dopady stresové reakce našeho mozku jsou:

Nejistota a nerozhodnost, zaměřujeme se na problém a hledání důvodů, proč nám něco nejde, nevidíme žádné řešení/východisko. Více času věnujeme šťourání se v problému namísto hledání řešení. Náš mozek perfektně dokáže dvaceti způsoby obhájit, proč něco rozhodně nemůže pro nás a naši situaci fungovat. Proč veškeré dobré rady z našeho okolí jsou pro nás k ničemu.

Místo toho se ale musíme my sami vědomě snažit najít jednu cestu, jak to fungovat bude.

MÍSTO hledání důvodů PROČ NE, HLEDEJTE jeden proč ano JAK ANO

Když jsme ve stresu, energie z mozku se zcela automaticky a nevědomě stáhne do jeho nejstarších center. Jednoduše řečeno chováme se jako primitivní zvířátko, kterému jde o přežití. Co to znamená?

Dojde k omezení kognitivních funkcí – nejsme schopni racionálně a v souvislostech přemýšlet, činit účinná rozhodnutí, jednáme neuváženě, často řekneme něco, čeho později litujeme.

Případně nám naopak ve vyhrocené situaci chybí argumenty a neřekneme nic kloudného. Vhodná odpověď nás napadne až později.

Asi jste sami zažili situace, kdy po 20 minutách, kdy se mozek navrací k „normálnímu stavu“ a opadnou emoce, říkáme si vět jako – že já mu neřekl, měl jsem mu říct to a to – jak to, že mě to nenapadlo? Nebo bože, co jste to řekl, že jsem nebyl zticha…

Naprosto jasným signálem toho, že náš mozek je v modu primitivního zvířátka je zobecňování – kvůli jednomu nezdaru máme pocit, že je vždy vše špatně. V hlavě nám běží myšlenky, obsahující slova jako – vždycky, každý, všichni, všechno, nikdo – všichni jsou proti mně, nikdy mi nic nevyjde, nikdo mi nikdy nepomůže, já mám vždycky smůlu…Pokud u sebe postřehnete tato slova, je třeba se hodit do klidu.

A jak se rychle a efektivně hodit do pohody? Zde jsou 2 cvičení pro aktivaci parasympatického nervového systému, který v těle navozuje zklidnění, relaxaci.

Oči a tužka – vezměte tužku do ruky, umístěte ji do středu cca 20 cm od očí. Dále si vyberte jeden vzdálený bod „za tužkou“. Fixujte střídavě Váš pohled na tužku a na vzdálený bod. S očima uhněte až ve chvíli, kdy jste zaostřili. Střídejte pohyby v rychlejším tempu cca po dobu 2 minut.

Zatněte svaly – rovně se posaďte, opřete se lokty o stůl, chodidla položte obě na zem. Zatněte na 1 minutu celé Vaše tělo, jak jen to dokážete. Pak na cca 30 sekund uvolněte a vnímejte pocit ve Vašem těle. I při zatnutí nezapomínejte pravidelně a hluboce dýchat. Opakujte alespoň 2×.

Držím palce, ať se Vám daří, zvládat stresové situace.