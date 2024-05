Faul na Fica je vždy pochopitelný, pískat to nebudeme

Státní instituce by měla být transparentním rozhodčím. Máme zcela jasné zákony, ale kdekdo je klidně obejde a nic se nestane. Nakonec, vzala si holka krátkou sukni? Tak ať se nediví, že ji znásilnili.

Naposledy zde napsal jistý Šebesta, že: Fico zasel vítr a sklidil bouři. Co odstavec, to nenávist a šílenství. Hned v prvním odstavci jsme konfrontováni s postojem zcela panoramatickým. Od atentát – nepřijatelný až po přežil – atentát pochopitelný. Každému je hned jasné, s jakou intonací asi psal autor první alibistické odsouzení atentátu. Těžko soudit, co mu lze dále věřit.

Druhý odstavec už je přímou ukázkou nerespektu k pravidlům a nekázně vůči soupeři. Reakce veřejnosti jsou jistě různé. Jsou různé i v jednotlivých „politických“ táborech. Od zmatených osobitých emocí až po vyvážené a rozumné výzvy k dialogu, sebereflexi a slušnosti. Příčinou je zjednodušování předsudků, z nichž se stává nástroj kolektivní viny.

Ve všech stranách jsou politici slušní a věcní. Bohužel pro ně je válcují momentálně agresivní nenávistné výroky jednotlivců, za které se lze jen těžko postavit. Za tu špínu se v případě volebního vítězství rozdávají funkce a trafiky. V třetím odstavci autor vlastně poukazuje na to, že když je někdo vulgární, pak musí být andělé také vulgární. Jinak to nejde.

Článek je lidovou (rozuměj přirozenou a konzervativní) rétorikou prošpikován. Vesměs jde o variace na starozákonní heslo oko za oko zub za zub. K jakési novozákonní modernitě se jaksi nedopracováváme. Naopak ji zesměšňujeme a popíráme. Na každou svini se vaří voda, říká také lidová moudrost. Ještě je to o Ficovi a odsuzování atentátu?

V předposledním odstavci se dozvídáme, kdo a co je podstatou zla, lži a fanatismu. Konkrétně jsem také nebyl rád, když v USA zvolili Trumpa, ale navzdory svému chování, nepřivedl svět na pokraj války jako Biden, kterému jsem zpočátku v reakci na Trumpa fandil. Na pokraji občanské války jsme všichni, protože zasetý fanatismus se usídlil v nejvyšších patrech politiky a stal se vzorem. V době vypjaté migrace jsme se rychle stali fanatickými antiislamisty. Ukázalo se, že jsme schopni být podobně fanatičtí. Je třeba Fico horší než islamisté? Seriózní americká vláda vykoná „fatvu“ na íránského generála a všichni to schvalují a oslavují. Při této fatvě bylo i pár nevinných obětí okolo. Říká se, že skupina je tak silná, jak silný je nejslabší člen skupiny. Banánovými republikami či monarchiemi jsme momentálně všichni.

Demokracie bez respektované argumentace není demokracií, ale pouhým výsměšným mimoběžným monologem tyranie.