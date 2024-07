Netanjahu jako klon Putina

Jak je ošidné se jeden den zastat agresora a druhý den se agresor odvděčí tím, že provede ještě horší útok, o kterém jsme se domnívali, že nelze srovnávat s ruským barbarstvím.

Nejen USA jsou krvavou teroristickou velmocí, srovnatelnou snadno s Ruskem. Nyní se k teroru přidává Izrael a myslím, že mu včerejší útok na humanitární zónu Mavásí k podpoře veřejného mínění nepomůže.

Je mi líto snahy kolegy blogera Fürsta, který si dal před pár dny práci se srovnáním toho, jak ženevské konvence dodržuje Izrael a Rusko. Co naplat, den přišel ke dni a Izrael se dopouští podobného excesu, který je bohužel doprovodným procesem války. Proto říkám, že nikomu ty teroristické útoky nelze promíjet.

Ke konečnému zničení Hamásu má Izrael stále daleko. Obětí začíná být neúnosně mnoho. Navíc takový exces zmírňuje tragické a drsné útoky podobného charakteru. Za posledních pár let se jich stalo mnoho a mnohých ani nevíme, protože spravedlivé tiskové agentury mlčí, odborné kruhy svět malují na růžovo a mnoho lidí věří v exkluzivitu určitých hodnot, které platí jen do té doby, dokud je sami dodržují.

Teror a dvojí metr jeho posuzování jakýmsi dobrem a zlem selhává, nefunguje a onen vysněný spravedlivý svět se nemůže donekonečna holedbat vývozem exkluzivní spravedlnosti.

Všechny ty důležité války mají jeden základ. Nějací fouňové odmítají jednat a spravedlivě uznat si transparentně neuznat nějaké skutečnosti. Při troše vzdělání každý musí vidět, že v právu není většinou ani jedna strana konfliktu a stavět se stoprocentně na jednu stranu vede jen k eskalaci. Půjde-li to takto dále, budeme ve válce každý s každým, nejen NATO s Ruskem.

Dnes se radí Rusku, že se má stáhnout z okupovaných území. To Rusko udělalo po roce 1990. Stáhl se ze všech zemí bez jediného výstřelu, jako výraz dobré vůle a nových vztahů. Výsledkem je přítomnost NATO na Ukrajině a vstup této země, kterou Rusko desetiletí označuje za červenou linii do NATO je na spadnutí. Přesto propaganda tvrdí, že Rusko hrozí Evropě. Každý soudný člověk vidí, že NATO hrozí Rusku. Kde má hranice NATO? Politika otevřených dveří, kterou hlásá, může vlákat do NATO zcela libovolnou zemi a NATO se nebude nikdy veřejně zavazovat, že nějakého žadatele nepřijme. Ano, Rusko páchá agresi, kterou před desetiletími avizovalo a někdo se před tímto varováním nezastavil, protože odmítá cokoli uznat, dokonce o čemkoli jednat. Proto je válka a její šílený protagonista na prahu příčetnosti znovu kandiduje dotáhnout „hodnotový“ konflikt do konce. Sám na prahu smrti nás chce strhnout sebou.

Co třeba milá Evropo trochu zpětný pohled na konflikt v Sýrii, jednu z hlavních příčin migrace do Evropy? O skutečné válce v Sýrii nic nevíme. Náš ministr vnitra se do této nepřátelské země vypravil hledat bezpečné enklávy pro dohodu o vysídlení migrantů našich. Nehledě k naivitě je to cynický krok, který podkopává jakoukoli představu o tzv evropských hodnotách.

A jak se chová třeba náš spojenec v NATO Turecko? Vesele jedná s Ruskem, kdy se mu zamane, uzmul si potichu kus severní Sýrie, sever Iráku, kde konečně zpacifikoval, zcela potichu hnutí zlých Kurdů, kteří sice pomohli k likvidaci Islámského státu, ale pak byli jednoduše opuštěni hlavním spojencem (USA), kteří měli náhle jiné angažmá. Epizoda islámského státu zůstává nevyšetřena, nepotrestána. Je to velký vřed na evropských hodnotách, jakýsi ukrutný nežid.

Protože se teror měří dvojím metrem, jsou z toho války. Kdyby každý věděl, že bude jeho teror dříve či později potrestán, i kdyby byl stoprocentně dobrý a americký a odehrál se v Íránu, válek by drasticky ubylo. Ale o to evropským hodnotám – elitám nejde.

