Brutální útoky nelze tolerovat nikomu

Ať se brutálního útoku dopustí kdokoli, je nutno se proti tomu vymezit. Ruský útok na nemocnici nelze ničím hájit. Izraelský útok na civilní objekty také nelze ničím hájit. Nechci to nikomu odpouštět, přesto je mír nejvyšší metou.

Mír znamená, že útoky nebudou pokračovat. Že na žádné straně nikdo nebude zbytečně umírat a přicházet o všednodenní krásu, realitu a štěstí života. Deklarativně najdeme v převážné většině státních ústav slova o míru a válčení nanejvýš pro obranu země. Blok NATO stále tvrdí, že je neútočný, zaměřuje se na obranu a nikoho by nikdy nepřepadl. Všechny země světa to nemohou odsouhlasit. Navíc politici všude na světě dokážou obejít a okecat na mír nastavené závazné právní dokumenty. Jejich z toho oprávněná paranoia pak vede k zobrazování vlastní nedůvěryhodnosti u nepřátelské protistrany. Podle sebe soudím tebe. Zdůrazňuje se, jak s nikým nelze jednat, ničemu nelze věřit a věcný mír je vždy jen špatný a vlastně nemožný.

Války se konají přesto, že je zde arzenál totálního odstrašení, k němuž ovšem všichni ztratili respekt. Mnozí jsou skutečně skálopevně přesvědčeni, že mají takovou přesilu, že by i jadernou konfrontaci vyhráli a přestáli. Ovšem to neplatí pro myslícího člověka. Důsledky, byť omezeného jaderného konfliktu, budou hrozné pro všechny strany a takto dobyté území ani nebude moci vítěz užívat. Ono je to tak ostatně s každým dobytým územím. Málokdy se podaří všechny problémy vyřešit k uklidnění situace a vzniká partyzánská či přímo teroristická válka.

Válku lze tedy leckdy vyhrát, ale spravovat dobytou zemi je dlouhodobě nákladné a na věčné časy i nemožné. V Afghánistánu to poznali Američané i Rusové. Na půdě OSN je nejvíce vidět, že názorové skupiny nejsou většinou schopny sjednotit názor prakticky na nic. Svět nemá jednotnou a jasnou definici terorismu. Teroristou se na základě vyhlášení mocnosti může stát kdokoliv, kdo stojí něčemu v cestě. Ale skoro vždy se najdou země, které zase tuto definici neuznávají a třeba poskytnou odpůrcům azyl.

Na tom je založena dlouhodobě legenda a politika západu. Západ ekluzivně zná pojem a podstatu svobody a nikdy z ní neuhne. Západ má tolik svobody, že ji exportuje do celého světa. O takové pokrokové svobodě mluvil již Alexandr Veliký. To ještě Trojská válka se nepřetvařovala a byla otevřeně kvůli vlastnictví jisté atraktivní Heleny. Občanskou svobodu eportoval také Napoleon. Skutečně s dobýváním území přinášel i zrušení některých útlaků, třeba zrušení inkvizice. I tak posléze všude pochopili, že jde o nový útlak více než o proklamované svobody.

Dnes je moderní srovnávat hodné a zlé diktátory. Třeba Pinochet nebo Franco byli hodní diktátoři. Dnes je jediný zlý diktátor, horší než severokorejský nebo íránský diktátor ruský. Srovnává se dokonce s Adolfem Hitlerem. Přestože nikdo zatím nemůže poukázat než na ojedinělé válečné zločiny, které jsou válečným lidským faktorem bohužel na všech stranách konfliktu. Ale Putinovi oproti Hitlerovi chybí rasistická výlučná doktrína. Nemá žádné konečné řešení s vyhlazovacími tábory. Je to sice umanutý nesympatický tvrdý politik, ale nejsou ani důkazy, že by on nebo Rusko mělo na nějakou expanzi do Evropy. Když nejsou schopni již přes dva roky porazit ani loutkovou Ukrajinu, jak by mohli uvažovat o napadení států NATO? Nakonec ani neprohlašují Rusa za nadčlověka. Nanejvýš parafrázují něco jako „america first again“.

Západ se bohužel zapletl postupně do vlastních pletich utajení, kde skrývá pokřivenost svobody trhu různými krizovými dotacemi. Pokud chce západ svobodu vyvážet musí být schopen ji provozovat nejdříve přesvědčivě doma. Utajení prakticky všeho vede k tomu, že už nikdo není schopen přinést důkazy, protože většina podstatných informací se postupně přesouvá do skrytých zdrojů informačních (lidově tajných) služeb. Cenzura je najednou i pro bývalé férové svobodomyslné disidenty u nás přijatelná a prý nezbytná. Ochrana lidu si to prý žádá. Kde jsem to už slyšel? Prostě svoboda sama začíná být na západě vlastně utajená. Svoboda podlehla asi molochu GDPR. Cenzura nemá sice žádný právní základ, ale přesto se utajeně děje nepřímo (hybridně?). Na vypnutí nepohodlných (proruských) webů stačilo pouhé doporučení. Žádný rozkaz ministra obrany. Tak se děje na všech úrovních, protože moc v čase korumpuje každého a pokřivuje všechno, včetně demokracie.

Sice jsem moc nechtěl, ale nakonec jsem trpělivě dokonce dvakrát vyslechl projev prezidenta Bidena na úvod summitu NATO ve Washingtonu. Prezident B. tam opravdu říká v jistém okamžiku, kdy vypočítává svoje úspěchy NATO, tedy svoje zásluhy, že:

… já jsem ten, kdo expandoval NATO… (J.Biden na summitu NATO, Washington 2024)

Tedy ne, že by přirozeně politika otevřených dveří vyvolala racionální a principiálně nekonfliktní zájem o vstup do Aliance. To prezident B. expandoval NATO. Nic jiného v Moskvě netvrdí. Jsme tedy v utajeném předivu prezidentského kandidáta na prahu smrti nebo přinejmenším demence, který zcela nadlidsky, resp. nadbožsky neuvažuje o rezignaci na prezidentskou kandidaturu, snad jen možná, kdyby sestoupil Bůh a řekl mu to, ale prostě jenom možná. V takových rukou se momentálně svobodně ocitáme. Myslím, že tento člověk již nemá elementární pud sebezáchovy a možná ani soudnosti. Přesto dosud linka Moskva – Washington funguje a zvedají si navzájem dosud telefon, správci jaderných kufříků. Doufejme, že je místní klaka, ty americké jaderné bezpečáky neprohlásí za prorusské kolaboranty a telefony se budou dál zvedat. Zaplať Bůh za nesympatického Orbána, který dokazuje přinejmenším to, že se lze s protistranami sejít a nějak dál jednat. Kdyby se jednat nedalo, ve Washingtonu by jistě nezvedali ani jaderný telefon.

Proto jsem pro mír. Ne pro Rusko nebo Ameriku, ale pro mír a zrušení utajení, kdo jej podkopává. Ani klaka to tady jinak nevykřičí a neodhlasuje. Prostě vyhrožováním mezi českými občany se válka nevyřeší, jen se tomu i v Moskvě musí bohužel smát, jak si podkopáváme sebedůvěru a jednotu. Naštěstí jsou tam úplní pitomci, kteří pošlou sofistikovanou raketu na měkký civilní cíl v předvečer summitu NATO, aby je tam co nejvíce naštvali a sjednotili. Takže raketa je sofistikovaná, ale smysl jejího vyslání je imbecilní. Tak je to se vším. Úplně neschopní a bezmocní Rusové občas udělají zázračný sofistikovaný majstrštyk. To jasně ukazuje na romantické posuzování situace zcela podle účelové šablony. Rusko je takové, jaké ho chceme a potřebujeme. S realitou tyto představy nemají nic společného. Proto se bojím, že s takto neracionálním uvažováním spíše prohrajeme, a to si věru ani náznakem nepřeju.

https://eurozpravy.cz/zahranicni/kdo-bude-schopen-drzet-nato-pohromade-jako-ja-biden-byl-na-uvod-summitu-jako-vymeneny.a36zgf20

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/putin-poslal-zapadu-dlouhy-nos-mini-dvorak-utok-dle-politiku-ovlivni-summit-nato-350975

https://eurozpravy.cz/zahranicni/prehledne-o-co-se-hraje-na-summitu-nato-jde-o-predevsim-o-ukrajinu-a-bidena.21chibmv