Fico zasel vítr a sklidil bouři

Ani přes tragickou událost nemůžeme zapomenout, jaký byl jeho politický styl, jakými slovy častoval své politické rivaly včetně paní prezidentky Čaputové.

Hned na začátku musím zdůraznit, že atentát na politika je pro mě naprosto nepřijatelný bez ohledu na to, jaké tento zastává názory. Nicméně je pravda, že určitý typ politiků je tak nějak víc přivolává. Ani přes tragickou událost nemůžeme zapomenout, jaký byl jeho politický styl, jakými slovy častoval své politické rivaly včetně paní prezidentky Čaputové. Teď, když víme, že to přežil, tak mohu napsat, že „kdo čím zachází, také schází“, aniž by to bylo příliš cynické.

Jeho političtí souputníci mají na jedné straně plné pusy toho, že by se tahle hrůza neměla politizovat, ale hned v další větě obviňují současnou opozici. Jak to máme chápat? Že politizovat to mohou jen oni, ale od opozice by to bylo nechutné?

Každý, kdo se buď o vlastní vůli, nebo na radu nějakých Prchalů, rozhodne používat tento styl, to znamená vulgární slovník, hrubé napadání politických oponentů, musí počítat s tím, že se mu to může vrátit jako ozvěna ve skalách.

Hned večer po atentátu jsem si s obavami o jeho bezpečí vzpomněl na jeho českého (vlastně slovenského) dvojníka. Jak pak je mu asi po těle? Vždyť používá stejné metody, stejné výrazy, stejné vulgarity, lže, překrucuje, snaží se vyvolávat stejné negativní emoce. Neměl by se také obávat, že nějakému staříkovi rupne v kouli? Ne nadarmo se říká, že na každou svini se vaří voda. To, prosím, není nadávka, to je lidová moudrost!

Podívejme se na trumpetku, ten přivedl své zfanatizované fanoušky až do kongresu, Slovensko je na pokraji občanské války, cožpak jim nedochází, že se pohybují na hraně, že to může kdykoli bouchnout? Je taková touha po moci ještě v mezích zdravého rozumu? Není to už patologické? Co by tomu řekl MUDr. Höschl?

Odpověď asi známe a není z mé hlavy. Kriminály jsou plné neinteligentních psychopatů a politická scéna plná těch inteligentních. Slovensko si bude muset zvolit, jestli chce dál patřit do rodiny civilizovaných zemí, nebo se stát banánovou republikou.