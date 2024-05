Novinářská práce upadá

Někdo může usuzovat, že se opakuji, ale byl jsem požádán dvěma místními junáky, abych je dovzdělal v novějších ukrajinských dějinách. Dělám to nerad, ale jde mi o osud jejich spravedlivých a nevinných myslí.

Hlas lidu, hlas Boží

Velebné ticho nebeské kasárny prořízl třaslavý stařecký hlas svatého Petra. Alexandrov, vstávat, stěhuje se do Gulagu Peklo. A co Maximovič? Ten zůstává? Na to nemám befel. Zatím zůstáv