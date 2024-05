Soudcům bych nepřidala ani korunu

Jsem-li dobře v obraze, soudci požadují vyšší platy? Naskýtá se otázka, co je k tomu vede. Kdyby bylo na mně, nepřidala bych jim ani korunu.

Považuji za celkem nehorázné, když někdo, kdo je ze státního platu placen nadstandardně, křičí, že chce víc. Pokud jde o české soudce, myslím si, že je tento požadavek nemístný. Jde-li o zapisovatele či zapisovatelky soudu, jsem vstřícná požadavku, aby jim byl plat navýšen. Ale pokud jde o soudce?

Na českých soudech stále setrvávají ti, kteří před rokem 1989 byli členy komunistické strany. Proč se nikdo tímto nezaobírá? Proč i dnes mohou soudit lidé, kteří byli dříve aktivními členy komunistické strany? A takovým se má přidávat na platu? Je to jaksi něco velmi špatně. A tím velmi špatně se měly zabývat polistopadové vlády. Kdo polistopadových vlád řešil to, že na soudech různých úrovních setrvávali bývalí členové komunistické strany? Nikdo toto nečinil. Ani Václav Havel. Proč? Měli nějakou dohodu s komunisty?

Měli bychom přidávat lékařům, měli bychom přidávat zdravotním sestrám, záchranářům, ale přidávat soudcům? Cožpak nestačí vidět, kdy verdikt jednoho soudu není platný, lze podat vůči jemu odvolání, v konečném výsledku je verdikt první instance zrušen, je vynesen verdikt druhý...

Čeští soudci si dle mého názoru nezaslouží jakékoli zvýšení platu. Jsou placeni nadstandardně. Najdou se mezi nimi tací, kteří jsou podplatitelní. A za podplatelnosti soudců by se měl pohybovat jejich plat? Alespoň jsem to takto pochopila ze slov těch, kteří požadují zvýšení platů soudců. Chtějí víc peněz, aby nepodlehli jakékoli korupci Vidím-li vše z praktického hlediska, pobírat v ČR plat přes sto tisíc je dostatečnou zárukou velmi slušné životní úrovně. Proč soudci křičí po navýšení? Nechápu. Nechápu i s tím, že v jejich řadách najdeme bývalé členy komunistické strany. S navýšením platu souhlasím, pokud jde o zapisovatele soudu. Jinak ne. Jinak jsou v naší zemi profese, jež si zaslouží respekt. Jsou to lékaři, je jím zdravotnický personál, záchranáři..neboť všichni ti bojují o život člověka. Je to bohužel má osobní zkušenost, že právo v dnešní ČR není vymahatelné. Že tu vítězí ti, kteří právo porušují A v tomto směru české soudy nikterak nepomáhají. A to, že nepomáhají, jen dokládá, že v nich stále setrvávají bývalí členové KSČ. Z tohoto důvodu, že na českých soudech setrvávají bolševici, kteří se jen překabátili, bych jim ani korunu nedala. Je to vše odpovědnost polistopadových vlád, je to i odpovědnost vlády premiéra Fialy...