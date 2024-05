Nenávist vůči církvi nechápu

Svým založením jsem velmi liberální. Spíš mě přitahuje svět duchovní. Zatím jsem nedokázala rozluštit, proč je tolik Čechů nenávistných vůči církvi...

Svým založením jsem duchovní, vystudovala jsem jazyky, to mi možná pomohlo k tomu, abych v literatuře získávala oblibu i útěchu. Protože slovo dokáže mít nesmírný vliv. Samozřejmě ne slovo člověka, jenž svým nenávistným projevem připomíná Hitlera.

Pro mě je duchovní svět laskavý. Nikdy bych nedokázala odsoudit člověka, jenž v sobě nosí víru, jenž věří Boha. Tím, že člověk věří, mělo by jej toto vést k určité disciplinovanosti. Vždyť stačí, aby každý dodržoval Desatero, tím by se zabránilo všem nesmyslným konfliktům i válkám.

Svou povahou jsem velmi otevřená, otevřená všem cestám, jež nehovoří o agresivitě a násilnostech.

Moje těhotenství bylo svízelné a nad narozením mého syna visel velký otazník. Asi jsem měla velké štěstí v té době, jež byla pro mě velmi těžká. Na můj pokoj byla přijata žena hluboce věřící. Poradila mi, abych nikdy neztratila svou víru v to, že se můj syn narodí. Abych se modlila, i jí modlitby pomohly překonat smrtelnou nemoc. Na její radu jsem se modlila. Měla jsem svou modlitbičku, již by žádný duchovní neodsoudil. Zřejmě to pomohlo. Syn se narodil.

Dnes, kdy můj syn plánuje církevní svatbu, aniž by byl pokřtěn, se nesetkávám s odmítavostí církve. Hovořím-li s farářem, nejeví se mi jako někdo, kdo je svým rozumem jaksi mimo, je to člověk, jenž pomáhá lidem, i když se o tom nehovoří. Pomáhá jako kaplan ve věznicích, pomáhá všude, kde je zapotřebí. Jenže se o tom nikde ani zmínka, spíše nenávist vůči všem, kteří věří ve vyšší víru...

Nevím, snad díky komunistické straně byli duchovní odsouzeni k nenávisti, což považuji za strašné. Nikdo z těch, kteří tolik církev nenávidí, si neuvědomují, že lidé věřící přinášeli i přinášejí mnoho. Je v nich pochopení pro jiné, není v nich nenávist, dobrý farář je zároveň i psychologem těch, kteří se na něj obrátí. Stačí si přečít románovou trilogii Šikmý kostel od Karin Lednické...byla bych opravdu šťastná, kdyby ubylo lidí, kteří církev hanobí...