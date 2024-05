My jsme nosili tepláky na hraní venku

Považuji za velký přešlap vůči dress codu, když někdo chodí v teplácích do obchodu, když chodí žáci do školy v teplácích

Dnes, kdy jsou obchody zavaleny oblečením různého druhu i cen, těžko chápu, když někdo chodí na veřejnosti v teplácích. Pro mě je to něco naprosto nepřijatelného. Chodit nakupovat v teplácích nebo nosit tepláky do školy?

Neumím si představit, že by mě maminka poslala do školy v teplácích. Asi bych se byla hanbou propadla. Vzpomínám si, že se mnou do první třídy chodila dvojčata, byli to chlapci, ti nosili tepláky. Už tenkrát se mi to nelíbilo. Ale brzy je přestali nosit, zřejmě jim k tomu naše paní učitelka něco řekla. Za komunistů obchody s oděvy nabízely neatraktivní zboží. Proto si mnoho žen šilo oblečení samo, mnohé ženy uměly i plést, moje maminka mě šít i plést naučila. Vždy jsem mohla chodit oblečená vkusně a nápaditě, navíc se dalo ušít za babku. V teplácích jste na ulici, ve škole či obchodech nepotkali nikoho. Tepláky se nosily na ven. Měli jsme tepláky na zimu, ty byly ze silnějšího materiálu, pak jsme měli tepláky „slabé“ na jaro. Tepláky plnily svou funkci pro volnočasové aktivity. Bývalo zvykem, že o nedělích chodily rodiny na vycházky. Můj tatínek vždy nosil oblek, maminka mívala šaty či kostýmek. Já i bratr jsme bývali oblečeni svátečněji než ve všední den. Že bychom byli potkali někoho ve městě v teplácích? Nikdy.

Myslím si, že tepláky v současnosti nosí ti, kteří mohou mít problém se svými tělesnými proporcemi. Přece jen se nějaký ten špíček schová pod bavlněný materiál, jenž je schopen se modifikovat dle velikosti těla. I když někdo může velkorysost látky, z nichž jsou tepláky ušity, považovat za pozitivum, výsledný efekt je ubohý. Neforemná postava v něčem, co má vyboulená kolena a vysezený zadek, činí celkový dojem tohoto maškarovitého oděvu. Dnešnímu světu chybí ženskost, té rozhodně žádná žena nedosáhne, když se obléká do tepláků. Neměla by je nosit ani na doma. Ani moje babička, která pracovala v JZD jako dojička, nikdy v teplácích nechodila. Vždy si ji pamatuji v šatech, na nichž mívala zástěru. Asi mi něco ze svého ženského stylu předala. Tepláky nenosím.

Myslím si, že by měl dress code platit nejen pro společenské akce, měl by platit, i když se jde nakupovat. Pro děti ve škole jakbysmet. Žádné tepláky, nechť je nosí na volnočasové aktivity, někam na sport či do přírody. Ale dnešní mládež, myslím, je dost fyzicky zlenivělá, tepláky má ráda, hlavně když jde o vysedávání u počítače, mobilu či tabletu. Tam se jí tepláky hodí. A protože nejsou dnešní mladí nikterak v mnohém usměrňováni, nepřijde jim nevhodné chodit na veřejnosti i do školy v teplácích. Pro mě je tento styl odívání neakceptovatelný, ale nikomu nic neříkám. Je to věc každého. Buď někomu opravdu záleží na tom vypadat dobře a vkusně, nebo je mu to jedno a zařadí se mezi teplákovce současnosti...