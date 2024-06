Zase malér na železnici

Srazily se nám dva vlaky. Umírali u toho lidé. A to tak, že poměrně dost. Čtyři zmařené lidské životy, to je totiž docela síla!

Jestli jsem se roku 2020 k sérii železničních nehod vyjádřil v příspěvku „Maléry na železnici posledních dní. Kdo je vinen?“, tak, jak jsem se tehdy vyjádřil, pak se obávám, že se toho za čtyři uplynulé roky změnilo pramálo – a jestli, tak patrně jenom k horšímu. Ono totiž narvat více jak 6 miliard korun do zabezpečovacího systému, který je nefunkční (zatím, nicméně opravdu i přes ty investované prachy doposud nešlape…), aniž by sofistikovaný stroj suplovala lidská práce, dozor a kontrola, pak je to opravdu na stínání hlav.

Za aktuální železniční nehodu může pravděpodobně strojvedoucí rychlíku. Kdo kdy u jízdy na železnici pracoval, ten ví, jak snadné je přehlédnout jedno jediné návěstidlo (ve stanici v přehršli návěstidel dalších), s nímž může vizuální kontakt trvat jednu, dvě nebo tři vteřiny – a někdy jen zlomek tohoto času. Kolik tomu strojvedoucímu bylo, když tak vehementně potřebujeme zvyšovat věk odchodu do důchodu (a o strojvůdcích jako o profesi, která by měla odcházet do penze dřív se tak nějak taktně mlčí), jak dlouho byl v práci, jaký byl jeho zdravotní stav? A tak dál, a tak dál…

Zmařeny byly čtyři lidské životy. A zmařen bude ještě minimálně jeden – totiž onoho strojvůdce, který nehodu zavinil. Ta klasifikace bude znít jako obecné ohrožení z nedbalosti a je za to basa.