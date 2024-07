Upřímná omluva doktoru Šimkovi

Bral-li jsem pana doktora Bohumíra Šimka za poněkud „veselého“ havlistu děsícího nás petrohradským trollingem, mýlil jsem se.

Tím petrohradským trollingem (vysvětleno je to panem doktorem např. ZDE) míním Ruskou federací sofistikované využití kybernetického zločinu k ovládání našich nevinných myslí v neprospěch našich demokratických hodnot.

Pan Šimek zjevně věděl, o čem hovoří, tím troubou jsem byl já, který se u jeho příspěvků smál, až se za břicho popadal, až se mi do počítače dostaly (prvně včera…) reklamy, jež mu dávají za pravdu.

Nechci tady opakovat případ kolegy Lubomíra Stejskala, který byl z hlavní stránky tohoto blogu eliminován administrátory webu právě z tohoto důvodu, proto „ofotografovanou“ stránku počítače uvádět nebudu.

Nicméně již dva dny se mi na monitoru počítače – na blogu iDnes – objevuje (JE TO OZNAČENO JAKO REKLAMA!) rozzářená tvář našeho premiéra Petra Fialy, kterej vypráví, že nějaká rodina vydělává na obchodu s kryptoměnami víc jak 20 tisícovek denně.

A další a další a další… jenomže kliknete-li vlevo nahoře na ikonku ZPRÁVY 24, objeví se za ní internetové stránky

НОВОСТИ

Více jak polovina národa to dnes už neumí přečíst. Já stále ano. Jde o výše zmíněný petrohradský trolling? Mají mne ti Rusové za takového blba, že poběžím investovat svoje měsíčně zbylé stokoruny – a není jich přehršel – do nějakého bitcoinového kšeftu, který mi svorně doporučuje jak Babiš, tak Fiala? Z něhož během jediného měsíce budu mít cca tisíciprocentní finanční prospěch? Všichni v Čechách víme, že tihle dva naši politici se mají rádi tak, jako já mám rád drobky v posteli. Mají nás ti Rusové z Petrohradu, potomci těch, kdo do kosmu v padesátých letech minulého století vyslali Sputnik, kteří dokázali poslat do vesmíru prvního člověka, kteří na oběžné dráze postavili první orbitální stanici – všechno jsou to velmi sofistikované záležitosti - kteří velmi pravděpodobně DISPONUJÍ TAKOVÝM MNOŽSTVÍM JADERNÝCH ZBRANÍ, jimž by nedokázal vzdorovat nikdo na tomto světě (včetně USA), takže mají nás ti petrohradští trollové za takové bloudy, že ať jakkoli i po třicetiletém masírováním americkou seriálovou „kulturou“, nedokážeme odhadnout, která bije a o co jde?

Já tomu prostě nevěřím!

Je to ale jako nevěřit na UFO. Setkal jsem se s tím, na monitoru svého počítače, doslova tváří v tvář.