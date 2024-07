Zaměstnanci si mají sami určovat pracovní dobu

Resortem Mariana Jurečky připravovaná novela Zákoníku práce bude asi dost jízda. Za nejnovější hit páně Jurečkova ministerstva pak považuju nápad, že si zaměstnanci budou moci sami určovat pracovní dobu.

Docela neuvěřitelná mi pak přijde anketa v závěru výše uvedeného příspěvku, kdy by osobní určení pracovní doby uvítalo 65 % jejích účastníků.

A to aniž tuší, že si hrajeme jen se slovíčky, tahle novela nepřináší vůbec nic: my to v Zákoníku práce totiž máme! Říká se tomu PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA a jestli se to bude jmenovat jinak, pak jde o změny zcela marginální.

Navíc – hovořil-li jsem o té anketě - pak pouhým pětadvaceti procentům respondentů je jasné, že v jejich práci něco takového možné není. Něco takového však nepřipustí minimálně 95 % zaměstnavatelů! Takže ve finále vymýšlíme novelu pro 5 % zaměstnanců, kteří většinově ani v módu nějakého Zákoníku práce nedělají, mají smlouvy, které stojí vysoko nad ním.

Víte, já úhlavního šéfa Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Mariana Jurečku beru za takovej diamant český politiky. Jemu se povedlo dostat svou partaj pod hranici volitelnosti, a to dokonce v konkurenci TOP 09, jíž tak kvalitně velí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to je opravdu co říct. Podařilo se mu uspořádat vánoční mejdan, nechat své podřízené chlastat na pracovišti, a ještě se k nim po mimořádném zasedání vlády kvůli střelbě na FF vrátit a pařit s nimi dál. Připravit jakési sloučení dávek, po kterých normální člověk, kterej pracuje (a předpokládá, že za svou práci si na živobytí prostě vydělá), ani nevzdechne a většině z takových lidí je hanba o takovou dávku požádat.

Nesmím zapomenout zmínit ještě ten úspěch jeho vládního angažmá největší: penzisty! Ty stávající, i ty budoucí! Za ně by se jednou měl smažit v pekle, jestli mu tam už dneska pod kotlem netopí. A to je jeho jediný a největší „úspěch“ v rámci ministerstva, jež troufá si zvát se resortem práce a SOCIÁLNÍCH věcí!