Víčkotrhači ...

... „První co udělám je, že to urvu a tím se částečně uklidním,“ líčil nedávno kamarád a ostatní mu souhlasně přitakávali

Řeč je samozřejmě o víčkách připoutaných k petkám, kartonům a jiným nápojovým obalům, které musí být dle zákona povinně přichyceny k nádobě.

Evropské nařízení o jednorázových plastech (Single Use Plastics) je platné od roku 2019 a výrobcům ukládá povinnost uvádět na trh nápoje s neodnímatelnými uzávěry od 1. července 2024. Výrobci, kteří nedodrží legislativní povinnost pro připevněná víčka k lahvi, mohou být státem sankcionováni.

„Nový uzávěr má i praktické výhody například pro hendikepované nebo řidiče, kteří mohou láhev snadněji znovu uzavřít jednou rukou,“ zmiňuje se třeba Coca Cola, která patřila mezi první výrobce, kteří víčka připevňují. (Ano, ta firma, co prodává jiné složení sladidla v nápoji u nás a jiné v Německu, protože máme specifické chutě.)

Dle průzkumu diskutérů, kteří se jednou rukou snažili neoddělitelným víčkem manipulovat, se ale jedná o zavádějící informaci, naopak je potřeba použití větší síly s konečným urváním.

Dle vlastní zkušenosti mi připevněná víčka překáží u nalévání a tak je rvu také. Jedná se hlavně o mléko, na slazené a balené nápoje si moc nepotrpím. Naopak mne tato opatření čím dál více utužují v mých spotřebitelských zvyklostech … pít jen kohoutkovou vodu, případně s citrónem, pomerančem, domácím sirupem, nebo různé čaje. Možná je toto skrytý účel všech nařízení včetně plánovaného zálohování, ovšem z tak chytře rafinované vize bych tvůrce norem nepodezírala.

Jinak to mám s občasným koktejlem v terénu, kdy si pro tyto účely nosím „brčkovník“ … malé pouzdro s plastovými brčky, pro případ, že by mi chtěli servírovat papírová. Je to hnus a navíc poslední studie poukazují, že i škodlivý.

Jak se tak dívám kolem, vidím samé brutální víčkotrhače. Dokonce jsou tací, kteří u svých oblíbených nápojů objevili poutka tak bytelná, že si sebou nosí kudlu, aby je snáze odpojili.

Jeden by řekl, že tím pádem dochází k většímu vyzbrojování občanů, proti kterému se nyní leckde, samozřejmě v zájmu bezpečnosti, tak brojí.

Víčkový zákon se sankcemi pro výrobce tedy máme, ale co s těmi spotřebiteli, kteří tento bohulibý počin svým konáním kazí?

Očekávám tedy další právní předpis k porušení zákona o neodnímatelnosti víček. Kdo bude při takovém činu přistižen, hrozí mu trest …. Ale to je už námět na další dystopickou povídku, do které se raději nepouštím, protože se poslední dobou bojím, že by se mohlo stát, že se z žánru sci-fi přesune do reality.

Pod takovou literaturou mi pak čtenáři píšou: „Jen blbni …“

Použité fotografie jsou vlastním výtvorem autorky.