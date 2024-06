Co si přejete, aby se Vám zdálo?

Ta otázka v kolonce formuláře při vyplňování podrobností k objednávce ubytování mě poněkud zaskočila.

Kromě menu na oběd a večeři a dalšího večerního společenského občerstvení tam byl tento prapodivný dotaz, se kterým jsem se ještě nesetkala.

„Jak to myslíte? V té kolonce č..6?“ ptala jsem se paní provozní po telefonu.

„Vy to neznáte?“ podivil se hlas na druhé straně. „Přece si tam obvykle hosté píší, co se jim má zdát, aby měli příjemný spánek. Jsou sice tací, co nechtějí nic, ale většinou si vyberou podle své fantazie, zadání, nebo z naší nabídky. U Vás jsem si myslela, když je to pracovní akce, že vyberete něco tematického a já to pošlu umělé inteligenci ke zpracování.“

„Tak já si to ještě rozmyslím,“ vypadlo ze mě, abych získala čas.

Myšlenky v hlavě mi rotovaly jak na centrifuze. Je to vůbec možné kam až se zašlo? A jestli lze takto programovat sny, lze člověku vlastně i hacknout mozek!!! Četla jsem sice už dříve články, že brzy půjde sny, které se někomu zdají, nahrávat, ale obráceně ke mně žádná taková vědecká studie ještě nedoputovala. Vzpomínám si, že nám na jednom školení měřili aktivity mozku a procento umu jeho zklidnění a vytěsnění myšlenek, ale to je tak vše, co o pokroku v této oblasti zatím vím. Pravda, v různých textech po internetu kolují smělé hypotézy, že už něco takového možné je, ale z pochopitelných důvodů je veřejnost této informace ušetřena.

To je hrůza! Bouřila se hlava. Musím to ostatním říct dříve, než z nás udělají bioroboty! Chtěla jsem běžet pryč, ale byla jsem zavřená v jakési budově, jejíž vchody byly uzamčené. Když jsem se dostala ven, nikdo tam nebyl. Ulice prázdné, opuštěné.

A pak jsem se naštěstí probudila.

Vše výše napsané byl sen. Občas si sny po probuzení zapisuji, ale málokdy z toho vznikne blog. Tenhle byl tak výrazný, že si jej pamatuji až do této chvíle, kdy píši tyto řádky, ačkoliv pracovní výjezdní akce už proběhla minulý týden. Všem se spalo dobře a doufám, že se jim zdály sny, pramenící jen z jejich vlastní podstaty.

Mívám velkou fantazii a tak jsem nad snem ještě hodně dumala a dumám doteď (jinak by nevznikl tento článek) a tak trochu mi běhá mráz po zádech s přihlédnutím k dění kolem a kolem … Jsou chvíle, kdy bych se ráda probudila z přítomné skutečnosti a řekla si: Ještěže to byl jen sen.

P.S. O lucidním snění a snahou ho „uměle vyvolat“ pojednává i tento článek.