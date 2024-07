Mládež nezná „beton“?

„Ty víš co to je a jak se to míchá?“ zeptal se poněkud bezradně mladý muž své kolegyně u baru.

Dívka o něco málo starší než on mu zkušeně poradila a vysvětlila, o co se jedná. Mladík pak úkon šikovně dle receptu provedl. Podal mi nápoj, já zaplatila a vrátila se do sklepa, kde pokračovala kulturní produkce.

„Jó dnes se pijou jiný věci,“ zasmála se kamarádka u stolu a jaly jsme se vzpomínat na podobné hity našeho mládí, protože právě byla přestávka.

Čert, stereo, letecká, houba, bavorák, kominíček, magický voko, semafor, vodníkovo sperma, mozek, cikán v trávě, žabí hlen ... To byly hity mezi míchanými nápoji ještě před tím, než se dostaly na výsluní: Mojito, Sex on the Beach, Piňa Colada, Cuba Libre, Mimosa, Aperol Spritz, Margarita, …

„Ty nepiješ pivo?“ zeptal se kamarád na letní zahrádce mého oblíbeného výletního místa, kam jsem jako dítě i jako vedoucí jezdila před drahnou dobou na podnikový tábor a nyní je z něj příjemný rekreační resort.

„Vůbec pivo nepiju, a může za to právě tohle místo, tedy dnes už neexistující hospoda kousek dál na Horní Pasece.“

„Tam jak se chodilo na záchod na hnůj?“ zasmál se.

„Jo, tam. Tak tam mě první rok, když jsem tu dělala praktikantku, nechali mazáci - oddíláci (v rámci iniciačního rituálu) vypít magický voko a ještě nevím co, a pak mne vlekli polem a lesem zpátky do tábora. Pamatuju si jen, že jsem měla pocit, že cestou šlapu někomu po hlavě, ale prý to byly hlávky zelí na poli, kudy jsme střihli zkratku. Od té doby jsem na pivo jako takové zanevřela a dosud mu nepřišla na chuť.“

Uvědomuji si, jak silný může být nějaký negativní vjem v dávné historii, aby ovlivnil další dění a směřování jednotlivce. Pokud jde o pivo, nevnímám to jako hendikep a jsem ráda, že v těch důležitých věcech snad žádný takový zásek nemám.

Létu, pivu, jiným nápojům, učenlivé číšnické mládeži a příznivému počasí na příjemných místech s milou společností zdar!!!