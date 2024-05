Důchodová nedohoda

Kdyby se podařilo najít shodu o důchodové reformě nebo alespoň o jejích principech, byl by to nesporně úspěch na obou stranách - alespoň hnutí ANO by to za úspěch považovalo. Proč se to podařit nemůže?

Protože jsou tu dva různé přístupy - pětikoalice se především soustředí na to, proč to nejde. Proč nejde vyjít se stávajícími penězi a zároveň zajistit do budoucna důstojné penze.

Hnutí ANO má jasno v tom, co je cílem: cílem jsou materiální jistoty pro budoucí seniory. Je celkem jasné, že nároky na tento cíl porostou a při současném systému a výši odvodů se ty dvě částky v budoucnu nepotkají. Toto pochopil i pan prezident a chtěl tomu trochu pomoci takovým drobným faulem u mantinelu.

Nicméně - pětikoalice prodlužuje věk odchodu do důchodu a celkem jí nevadí, že by lidé po 65 letech museli ještě pár měsíců a pak i pár let pracovat a ještě navrhuje od roku 2026 penze snižovat. To je samozřejmě ta jednodušší cesta a pětikoalice není ochotná a zřejmě ani schopná obráceného pohledu: říci si, že povinnost pracovat se prodlužovat nebude a penze se snižovat nebudou - tak hledejme cestu, jak ty peníze obstarat.

Nebo to nechce na lidech samotných, ať se mohou víc rozhodovat - těch možností je nenulová množina, ale takové myšlení je pětikoalici vzdálené a pana prezidenta to bohužel také jaksi nenapadlo. Katastrofální dopady pětikoaličního návrhu si dnes mohou uvědomovat lidé tak do věku 30 - 40 let a těm je samozřejmě úvaha o penzi dost vzdálená.

Takže zcela upřímně - pětikoalici jde o voliče, ne o dohodu, ne o úspěch nějaké reformy, která ani reformou není - je to jen trocha matematiky a účetnictví a hlavně předvolební politika.

Česká televize, které nevadí, že předseda vlády ještě loni v listopadu tvrdil, že se věk odchodu do důchodu snižovat nebude. Zato jim přijde nesmírně podivné, že ANO nebouchlo hled u pana prezidenta do stolu a neřeklo své kategorické „ne“. Že to odmítlo zdvořile s bylo ochotno nad nějakým hlubším rozborem o tom ještě jednat. To přijde veřejnoprávním redaktorům hrozně divné.

Lži této vlády jsou jasné, ale tím pádem je jasné i spojení vlády s českou televizí. No, nedá se nic dělat, jedeme dál.