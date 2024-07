Záruka elektromobility se nějak vymkla

Podnikatel, který už sice nepodniká, ale má „IČO“ (identifikační číslo organizace) čili je pořád podnikatelem a bydlí u nás na vsi. Rozhodl se, že si pořídí elektromobil...

Pro manželku, aby mohla jezdit na nákupy a ke kadeřníkovi a nebrala mu k těmto účelům jeho sporťáka. Přesvědčila ho dotace 200 tisíc korun, která mu nákup zlevní.

Zjevně není sám. Ministerstvo průmyslu a ochodu uvolnilo 2 miliardy korun a od poloviny března už se sešlo 2.126 žádostí. Cílem této velkorysé investice je podpora malých, středních a velkých podniků při budování bezemisních vozových parků. Živnostníci se do této podpory také vejdou, a bylo by jen dobře, kdyby se svými dodávkami jezdili po městech a po krajích bez emisí. Bylo by fajn, kdyby náklaďáky nad 3,5 tuny jezdily bez emisí, stejně, jako ty menší, ve kterých si vozí nářadí a materiál instalatéři, elektrikáři a opraváři všeho možného. Tak to ale není.

Z oněch 2.126 vozů, o které mají podnikatelé požádáno, je 2 084 osobních aut (kategorie M1), menších užitkových vozů (kategorie N1, do 3,5 tuny) 41 a pokud jde o velké náklaďáky (kategorie N2, nad 3,5 tuny), žádost je na pouhý 1 vůz. Ještě komičtěji vypadá celá dotace, když se podíváte na přehled značek, na které si zájemci chtějí vzít dotace: 1.218 žádostí je na vozy Tesla, 243 na značku Volvo, 131 na VW a 98 na Škodovky.

Jinak ale systém funguje docela dobře. Po třech měsících je 1.470 podepsaných smluv, 98 schválených žádostí a na necelých 500 se pracuje. Půjde-li to tímto tempem, budou 2 miliardy koncem roku vyčerpané. Na našich silnicích se bude prohánět kolem 8 tisíc luxusních elektrických limuzín, kolem 160 menších elektrických vozů a 4 elektrické náklaďáky. Možná jich bude méně, protože část peněz spotřebují zájemci o nabíjecí stanice, které ovšem budou využívat jen pro sebe.

Jsou tři možnosti, jak s touto dotací naložit:

včas dotaci ukončit, přiznat omyl a zbývající peníze přesměrovat na něco, co dává větší smysl. Pořád je to ještě nějakých 1,5 miliardy! Pravidla zpřísnit, zaměstnat tím ještě víc lidí a čekat, že se nějak probudí zájem těch, kteří měli být na prvním místě – malé a střední podniky. Zavřít oči, nevidět a neslyšet a mluvit raději o něčem jiném. Konec konců – dotaci v současné podobě podporují všichni prodejci a výrobci aut, zapojili ji do svých reklam a přidávají k dotaci další výhody ze svého, aby přesvědčili váhající.

Třetí možnost se tedy zdá být nejpravděpodobnější – uvažme její důsledky. Lze si rychle spočítat, že s dotací klesne letošní cena dobrého elektroauta pod milion korun. Ty vám navíc půjčí leasingovka, některá i bezúročně. Za dva roky můžete auto prodat, ceny nových aut už dotované nebudou, takže prodáte velmi dobře a nejspíš i vyděláte. V roce 2026 bude zřejmě na trhu ojetin z čeho vybírat – manželky držitelů IČO (tedy podnikatelů) na nových Teslách moc kilometrů nenajezdí a baterie nezničí. Z celé dotace tak zůstane jen otázka, k čemu to vlastně bylo. Zároveň zůstane pocit, že když má stát na podobné účely tolik peněz, neměl by je brát důchodcům, a neměl by je upírat ani lékařům, učitelům a lidem kolem nich, kteří za peníze odvádějí spoustu dobré a potřebné práce.