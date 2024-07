Starostové s velkým a malým s

Starostové a nezávislí. Zní to pěkně, na politické scéně v české kotlině dokonce lákavě. Starostové jsou vážení občané, které si lidé volí prakticky ze svého středu.

Mnozí jsou v politických stranách a volí je i lidé, kteří by nevolili jejich stranu, ale respektují osobnost. Starosta, to je pojem, který vzbuzuje důvěru.

Nezávislí, to je pojem velmi podobný. Mnozí starostové vstupují do politiky za sebe, bez podpory konkrétní politické strany, bez partajního členství, jen se svou životní zkušeností a pověstí. A vyhrávají volby.

Starostové a nezávislí, jsou dvě slova, která podle mého názoru byla vykradena a zneužita pro byznysově orientovaný politický projekt. Není to nic jiného, než co byly kdysi Věci veřejné, či podobné vykalkulované projekty, které byly výtahem k moci pro pár lidí, jejichž hvězda rychle vzplála, a ještě rychleji pohasla.

Potíž je v tom, že máme v republice několik tisíc starostů. Někteří jsou nezávislí, někteří jsou v politických stranách. Jen velmi malý počet starostů je členem STANu, tedy politické strany, která si jejich titul vetkla do štítu a jejich dlouho a trpělivě budovanou autoritu si tak přisvojila. Je to docela normální podvod, který někteří starostové nesou opravdu těžko. Nechtějí být vnímáni jako členové strany, která nechvalně proslula řadou afér, zejména aférou Dozimetr a šifrovanými telefony.

Co byste tomu řekli, kdyby někdo dal svému dítěti jméno Doktor. Dítě by se jmenovalo Doktor Novák, místo třeba Honza Novák. Ono to tedy zaplat Pánbůh u nás nejde, ale kdyby to šlo, vzbuzovalo by to dojem jistého vzdělání, které by nositel toho jména vůbec nemusel mít!

STAN není partají, ve které by se sdružovali starostové a nezávislí. Je to nálepka, za kterou se skrývají nejrůznější lidé, z nichž mnozí s komunální politikou vůbec nepřišli do kontaktu. Nic o ní nevědí.

Žijeme však v době, kdy význam dojmů roste. Stačí vzbudit ten správný dojem a úspěch je zaručen. Na tomto jednoduchém principu je projekt STAN postaven a jak se zdá, zatím funguje. Jako jiné projekty však dojede na svou nejslabší stránku – a tou je kvalita lidí. Ze STANU nepochází žádná politická koncepce, žádná silnější myšlenka, ani žádné jasné filozofické ukotvení. Nejsou napravo ani nalevo, neorientují se ani sociálně, ale ani tržně. Marketingová úvaha nepochybně stojí i za kandidaturou Danuše Nerudové do Evropského parlamentu. Bohužel, není schopná nabídnout nic víc než svou viditelnost. STAN je myšlenky prostá kometa, podle posledních průzkumů za zenitem. Až se rozplyne, starostové s malým „s“, ale s velkou reputací, tu budou dál.