Ministr zemědělství opět vyčkává

Jde o chov kuřat. Po úspěšné kampani kolem klecových chovů při výrobě kuřat se opět probudili aktivisté, kteří začali bojovat za lepší život kuřat.

Opět je to bezhlavý boj, opřený o líbivé fráze a chytlavé příklady. Fotky zubožených zvířat mají vyburcovat veřejné mínění a pak se spustí lavina. Na jedné straně se otevře roh hojnosti pro spolky ochránců přírody, na druhé straně se poškodí české zemědělství a potravinářství. Přitom by stačilo vzít kalkulačku a pár základních čísel. Vyšlo by nám, jaké investiční náklady jsou ke změně chovů kuřat nutné, kdo by je měl platit, jak by se tyto miliardy daly opatřit a jak by se mohly splácet. Je to běh na delší trať, o tom není pochyb. Jednoduchými počty by se dalo dojít k názoru, za jak dlouho jsme schopni dosáhnout změny a neohrozit české zemědělství a potravinářství. Nevyklidit opět domácí trh pro levnou konkurenci ze zahraničí, která si s nějakou humanitou chovů nebude lámat hlavu.

Obránci zvířat publikují křiklavé obrázky a bubnují na poplach. V Bruselu se sepisují analýzy a připravuje se rozhodnutí, co a jak v chovu kuřat změnit. Náš ministr Výborný zaklekl a vyčkává, jaké rozhodnutí v Bruselu padne. Pak vyskočí a bude to horlivě prosazovat, protože to bude celoevropské a on se za to dobře schová. Zřejmě si nehodlá vzít kalkulačku, zřejmě se nehodlá poradit s odborníky a už vůbec se nechystá o něčem takovém sám rozhodnout.

Aktivisté spoléhají na maloobchodní řetězce, které by podle nich měly opět vyhlásit, že kuřata z konvenčních chovů přestanou prodávat. Jednak by taková prohlášení byla více slyšitelná, hlavně by ale pohnula s názorem vlády a možná i Bruselu.

Jenomže řetězce už tak horlivé nejsou. Podpořily tímto hloupým způsobem přechod na bezklecové chovy při výrobě vajec a evidentně se spálily. Chtěli vejce z klecí přestat prodávat, ale ono to nějak nejde – vajec ubývá, ceny rostou a obratu v jejich prodejnách to nepomáhá.

Je to jeden z příkladů toho, že resort zemědělství není jen politika. Je to také selský rozum, odborné zkušenosti a znalosti a schopnost komunikovat s trhem. To současnému ministrovi citelně a viditelně schází. Takže budeme čekat a pak budeme platit. Kuřecí maso je další položka, která v příštích podraží a kde stoupne dovoz, klesne soběstačnost a samozřejmě i počet domácích farem.