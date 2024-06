Poruchy imunitního systému státu: voják Otakar Foltýn, ex-policista a „kat“ Martin Foltýn

Voják Otakar Foltýn, pověřený „strategickou komunikací“, začíná sice díky svým výrokům bavit jako Jakeš, ale jeho bratr ex-policista Martin se bavil vydíráním, žhářstvím a násilnostmi vedoucími až k ubití Vietnamce. Dnes je katem.

Poruchy „imunitního systému státu“ se stávají. Místo aby člen bezpečnostního sboru chránil, tak napadá své vlastní buňky – občany. A to různými způsoby, různé intenzity:

- úmyslným lhaním zvoleným zastupitelům jako např. ředitel Ústřední zpravodajské služby CIA Richard Helms,(1973-1976), který dne 5.11.1977 dostal pokutu 2 000 dolarů, dvouletý podmíněný trest odnětí svobody a přísné pokárání od federálního soudce za to, že v roce 1973 nevypovídal před senátním výborem „úplně a přesně“ o tajných operacích v Chile (Helms v roce 1973 uvedl senátní výbor v omyl, když pod přísahou prohlásil, že CIA nepomáhala převádět peníze politickým odpůrcům chilského prezidenta Salvadora Allendeho. Později se jiný senátní výbor dozvěděl, že přes agenturu prošlo více než osm milionů dolarů protiallendovským skupinám a federální soudce Barrington D. Parker k Helmsovi uvedl: „Zneuctil jste svou přísahu a nyní stojíte před tímto soudem v hanbě a potupě... Pokud se veřejní činitelé úmyslně vydají cestou neuposlechnutí a ignorování zákonů naší země kvůli jakési mylné a špatně chápané představě a přesvědčení, že existují dřívější závazky a ohledy, které musí nejprve dodržovat, je budoucnost této země ohrožena“).

- verbálně nadávkami, jako např. voják Otakar Foltýn (viz Strategicky odkomunikováno plk. Foltýnem: Daniel Vávra je egomaniak a trouba, „Jsem buldozer, začnu zostra. „Na přesvědčování zombíků ale nemám čas“ a podobnými výroky bavící jako Jakeš koncem 80. let v projevu na Červeném hrádku). Za mě se Otakar Foltýn dlouhodobě projevuje více jako svébytný aktivista „proti-putinovské totality“ než voják nebo reprezentant demokratického státu a měl by dělat ostudu jen sobě a ne nám a uniformě – tzn. měl by být vyhozen z Armády ČR bez nároku na výsluhy pro nedodržování Kodexu etiky vojáka, nejen pro ty jeho „foltýnismy“ jako od prasátek z Orwellovy Farmy zvířat.

- neverbálně násilím jako např. odsouzený ex-policista Martin Foltýn. Bratr Otakara Foltýna je taky svébytný charakter. V roce 2008 zabil v sebeobraně v Libérii dva lidi, když tam pracoval jako instruktor sebeobrany a policejní taktiky v tamní policejní škole. V roce 2017 byl na 5 let odsouzen za vyhrožování, týrání spoutaného, mučení, žhářství, působení v neoficiálním policejním Delta týmu, což byla skupina policistů, která se vyznačovala bezdůvodnou agresivitou k cizincům a příslušníkům menšin – násilnosti vedly až k ubití Vietnamce (Použití Otakarova auta se nejspíš neprokázalo: „...Soudce Zdeněk Chalupa po výslechu Kucharoviče a Foltýnova bratra Otakara, jehož auto mohlo být při jednom z útoku údajně použito...“).

V roce 2016 byl spolupracovníkem týmu Czech Stunts, který tvořilo šest profesionálních kaskadérů a uvádělo, že s nimi spolupracuje také bývalý elitní policista Martin Foltýn z brněnské zásahové jednotky Delta tým.

24.6.2024 uvedl Rychnovský deník, že se „filmový kaskadér i mistr kat Martin Foltýn, chystá na doktorát z hrdelního práva“, ukázal svoji „katovskou dílnu“ pro výkon tortury, popsal hanobící tresty a že „občerstvení pro popravčího, celou soudcovskou stolici i písaře, všechno včetně platby za mučení a případně popravu hradila rodina odsouzeného. Pokud se někdo dostal do spárů tehdejší spravedlnosti, v mnoha případech to znamenalo ekonomickou likvidaci celé rodiny.“ Dále uvedl, že se zabývá mučením 20 až 25 let, ale na té akademické úrovni posledních pět let. Že se pořád pohybuje ve své původní, byť už jen okrajové profesi filmového kaskadéra, vyrábí rekvizity a studuje na univerzitě, kdy by mohl příští rok obhajovat svoji rigorózní práci práva hrdelního a útrpného, kdy takový doktorát z hrdelního práva nemá prý v Evropě nikdo a byl tím pádem po románové postavě kata Mydláře prvním.

Závěrem... ano nezdá se vám to. Takto si tu žijeme. Ale pozitivní je, že máme demokracii v níž zůstává svoboda slova a právo na informace jako v posledních 30ti letech a osobnostní charaktery a poruchy „imunitního systému státu“, co by v totalitním režimu způsobovaly určitou „neumírněnou nehumanitu“ jsou naším systémem kontrol a protivah eliminovány.

