Hrozba armádní „PSYOPSkracie“ aneb amplifikace, de-amplifikace a síťová neutralita

Armádní psychologické operace PSYOPS jsou zbraní, jejíž použití proti vlastnímu obyvatelstvu je pučem junty. Síťová neutralita (otevřený internet) bez inkviziční de-amplifikace je esenciálností v rovnosti demokratické společnosti.

Politici jsou dobří či špatní. Dobří mají hodnoty a principy, takže není problém. Špatní se přiklání k politickému profitu a jde je tak vždy dostatečným občanským nátlakem přinutit ke správnému rozhodnutí, takže také není problém.

Členové ozbrojených bezpečnostních složek, ale nejsou politici občanské civilní vlády a pracují jinak - plní rozkaz. Dnes nehrozí kategoricky jen nějaký režim vojenské junty jako v Řecku 1967-1971 s třemi plukovníky v čele, ale s nástupem jednotek v rámci psychologických operací PSYOPS se ovšem dostáváme i do stavu hrozby „PSYOPSkracie“.

Většina operací PSYOPS je na úrovni operativního marketingu komerčního korporátu, ale ne všechny. 27.12.2022 byl publikován článek Fighting The ‚Psyopcracy‘, kde jsem se poprvé setkal s tímto výstižným pojmem PSYOPSkracie. 1.5.2022 jsem v článku „Více svobody slova na Západě“ upozorňoval na výrok australské spisovatelky Caitlin Johnstoneová, která varovala před tím, aby se svobodná společnost kvůli boji s nepravdivými informacemi změnila v jakýsi druh totalitarismu:

„Jak moc jsme jako společnost ochotni vzdát se toho, aby americká vláda a její spojenci vyhráli propagandistickou válku proti Putinovi?... Jsme ochotni zavázat se k tomu, že budeme civilizací, pro kterou nebude u jakýchkoli údajů prvořadým hlediskem to, zda jsou pravdivé, ale to, zda pomohou podkopat Rusko?...“

Odpověď na tuto otázku je hraniční i dělící čárou mezi demokracií a PSYOPSkracií.

Historické formy „cenzury“ jsou v dnešní digitální době neefektivní, ale co lze dělat je porušovat princip síťové neutrality (tzv. otevřený internet) , amplifikovat (zesilovat) nebo naopak de-amplifikovat (snížovat viditelnost) vybraných informací.

Příkladem může být z mé vlastní zkušenosti „shadow banning“ (stínový zákaz, kdy o tom uživatel neví a zjistí to z pohledu jiného uživatele) z diskuse pod rozhovorem plk. Mgr. Otokara Foltýna s Petrem Ludwigem, kdy já svůj komentář vidím...

... ale ostatní ne...

Či přímý ban (zákaz sledování a komunikace) na sociální síti X. Opět z mé zkušenosti s osobním profilem plk. Mgr. Ivo Zelinky i státní instituce „Velitelství Informačních a Kybernetických sil“.

Že je použití PSYOPS vyloučené proti vlastnímu obyvatelstvu nicméně dne 25.4.2024 tento současný velitel olomoucké Skupiny kybernetických sil a informačních operací plk. Mgr. Ivo Zelinka sám uvedl v rozhovoru s Čestmírem Strakatým:

„...v míru my neprovádíme psychologické operace. A rozhodně ne proti vlastnímu obyvatelstvu. Ale ne ani proti nepříteli, pokud na to nedostaneme rozkaz...“

Já bych tedy za PSYOPS počítal mj. i banování občanů ČR a reálně segregační odepírání přístupu k informacím emitovaných státní organizací. A když se tedy se Zelinkou naše názory shodují, tak proč byl důvod mě banovat? (Já se znám, pozoruji se celý život a je málo ideálějších občanů, než já. Instituce, které tolerují banování „mě“, podporují zvůli a nespravedlnost, jsou tedy nekompetentní či trpí nějakou „autoimunitní poruchou“). Ani rok poté nebyla dosud sjednaná náprava – viz „reklamace“ chování administrátora účtu Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR na sociální síti X ze dne 24.4.2023...

... a odpověď z následujícího dne...

Připomeňme, že mottem České republiky (mj. i Indie) je „Pravda vítězí“ a ne „PSYOPS vítězí“. Takže buďme v klidu a popisujme dál dění na šlále pravda-lež a ne na škále proruský-protiruský. Mohlo by se zdát, že jsou to synonyma či zaměnitelné pojmy, ale nejsou.

Šmejdi se nacházejí ve všech oborech a dojit erár státního sektoru je jednodušší než v soukromém sektoru. V armádě schované za mlčenlivostí a nezveřejňováním o to víc. Po cca 2-3 letech znalostí jejich výstupů řadím pracovně mezi „anti-dezinfo šmejdy“ právě z kariérních vojáků plukovníky Foltýna a Zelinku, kteří podle mě porušují kodex etiky vojáka AČR svým svébytným pojetím plněním jejich rozkazů a povinností. Obdoby autoimunitní poruchy, kdy porucha imunitního systému demokracie způsobuje, že napadá vlastní občany – viz Strategicky odkomunikováno plk. Foltýnem: Daniel Vávra je egomaniak a trouba či blokace mě (viz výše).

Do širší vzájemně si přitakávající „partičky“ v „anti-dezinfo rybníčku“ z kterého čerpají za paušál či za provizi řadím i zadluženého a krachujícího podnikatele Františka Vrábela, po auditech odvolaného šéfa Inovačního institutu Bohumila Kartouze, který přiznal „nedostatky“ a ex-pornoherce Jakuba Jandu z Evropských hodnot, který se také účastní cvičení aktivních záloh AČR v kybernetické obraně v čele nějakého týmu „InfoWizards“.

V průběhu času se s jejich aktivitami v tomto hodnocení stále jen utvrzuji, ale toto téma ještě neuzavírám. V září/říjen bude dvoutýdenní cvičení POWERFULL WORD 2024 se 120 lidmi a 50ks techniky o tom, jak teoreticky tvořit TIB (týmy informačního boje) a jak mají spolupracovat specialisté informační podpory a jaké jsou vlastně reálně praktické výstupy. Součástí třeba bude i náprava a „demage control“ sebe-reflexním školením mezinárodních týmů o působení těchto dvou plukovníků AČR a že „foltýnismy“ (viz článek z 3.1.2023 Orwellova Farma zvířat v ČR: „Proti-občanská prasátka“ korigující ústavu a lidská práva) jsou stejně nežádoucí, jako je žádoucí přístup předchozího velitele kybernetických a informačních sil Armády ČR brigádního generála Miroslava Feixe, který dne 27.září 2021 prohlásil:

„Jsem free speech absolutista… nacismus je u nás tady ve střední Evropě… ale jsou státy, kde s tím nemají problém. V Americe si můžeš hajlovat, jak chceš. Neříkám, že to je dobře… myslím, že demokracie a ta diskuse, že by měla vydržet víc než tady to… Jsem na té straně to nechat, v té verbální části, poměrně o hodně volnější, než by člověk očekával, na to, že jsem v uniformě.“

Nástrojem na filtrování pravdy a lži má demokracie svobodné republiky nástroj zvaný „svoboda slova“ a tak uvidíme s jakým mixem amplifikace, de-amplifikace a porušováním síťové neutrality budou v čase přicházet nejrůznější anti-systémoví aktéři totality PSYOPSkracie (v dnešní době té proti-putinovské).

PS: 13.6.2024 bude v Praze pořádat přednášku Michael Shellenberger (autor Twitter Files), tak se zkusím poptat, zda by nešlo zjistit kým je či byl v té době účet kybernetické obrany AČR spravován a obecně i podiskutovat zda by AČR neměla mít při obraně v kyberprostoru i síly na to, aby se dokázala alespoň plně starat o vlastní profily/účty, dodržovat etický kodex vojáka a ochraňovat ústavu alespoň od svých vlastních přešlapů za čáru do oblasti „PSYOPSkracie“.

