Strategicky odkomunikováno plk. Foltýnem: Daniel Vávra je egomaniak a trouba

Proč se stal od 1.6.2024 novým vládním zmocněncem pro strategickou komunikaci plk. Mgr. Otakar Foltýn, který emituje vulgarismy a připomíná „voliče-plukovníka“ ministerstva proměny z britského sitcomu Červený trpaslík?

Mediální výstupy Otakara Foltýna poctivě sleduji. Stejně jako Ivo Zelinka mi připomíná „voliče-plukovníka“ ministerstva proměny z britského sitcomu Červený trpaslík a kdy podle mě tato dvojka plukovníků vystihuje personálně kvalitativní úpadek AČR horší než její kvantitativní úpadek vlivem podfinancování v posledních letech a proti kterému jsem od 2016 marně osamoceně a konstruktivně navrhoval opravdu řádnou nepopulistickou nápravu – viz Rozpočet obrany ČR v letech 2017-23: 3x vyšší na 4% HDP pro splnění našich spojeneckých závazků a skutečnou bezpečnost (23.7.2016).

Od 1.6.2024 byl tedy Otakar Foltýn jmenován prvním koordinátorem strategické komunikace Úřadu vlády a jeho odbor bude mít kolem 10 lidí. V poslední době je znám tím, že:

- odborně neznal a nepochopil co je a byla tzv. Gerasimovova doktrína – pěkně vysvětleno v článku Kdo tady šíří fake news z 2.1.2020;

- množstvím emitovaných vulgarismů – viz Voják z Hradu: pravopis za pět, lži, urážky a sprosťárny z 23.10.2023 či dne 8.5.2024, že Daniel Vávra je egomaniakální trouba a škodí společnosti;

- má obecně postoj, který částečně popírá naše hodnoty ústavního demokratického systému a je zřejmě v souladu s Fialovou zamýšlenou vládní politikou a výzvou o právu na korigované informace, kdy vyznívá, obdobně jako od prasátek z Farmy zvířat, že občan má právo svobody slova, ale ne aby bylo jeho slovo šířeno. A kdy lze stejnou logikou vygenerovat obdobné „foltýnismy“.

Takže proč nově vznikl jeho nový úřad? Abychom si za cca 3 měsíce zvykli na uniformu v médiích a nešokoval nás následný vstup do války? Na to nemá kompetence. Takže jaké mohou být jiné další důvody:

- formální vykázání činnosti ve vládním „boji proti dezinforacím“ po impotentních výstupech „předchůdců“ Klímy a Gregora a aby bylo co k danému tématu komunikovat;

- hodili mu rok před volbami politicky horký brambor „téma svobody slova“, za který je Fialova vláda kritizována a kdy se tak už ODS nechce více angažovat a i Rakušanův STAN již udělal demage control svými debatami „bez cenzury“ a bude tak na sebe opticky vázat obránce svobody slova jako „muž z hradu“ a ne „muž vlády“ spadající pod tu kterou politickou stranu;

- pokus o etablování v politice a la Červíček, kdy si jako hulvát nalezne svoji možnou poptávku v elektorátu jako „Řeporyjec“ Pavel Novotný (ODS);

- možnost existence zajímavých „důvěrných/tajných“ informací, které by v rámci jeho agendy mohli předáním zmizet „na hradě“ a nebyly by tak předány další vládě v situaci, kdy vyhraje dnešní opozice a v USA vyhraje Trump – např. v 1977 byl bývalý ředitel Ústřední zpravodajské služby CIA Richard Helms odsouzen k pokutě 2 000 dolarů, dvouletému podmíněnému trestu odnětí svobody a kdy dostal od soudce i přísné pokárání za to, že v roce 1973 nevypovídal před senátním výborem „úplně a přesně“ o tajných operacích v Chile.

Čtete na podobné téma:

Plky plk. Ivo Zelinky - nově s hrubkami ve vystřílených tweetech z posledního týdne