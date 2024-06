Segregace černých… „česko-sodních“ humorů „pseudo-nacisty“ Filipa Turka

Konkurence Turka má právo na svobodu slova a vykreslovat jej pro své zájmy zisků mocenských pozic jako „pseudo-nacistu“, stejně jako on má právo na „humory“ jako z pořadu ČT Česká soda s hitlerovsko-nacistickými přirovnáními.

Koalice Přísaha a Motoristé v čele s lídrem kandidátky Bc. Filipem Turkem má podle průzkumů reálné šance nejen získat v euro-volbách 1 či 2 mandáty, ale za rok ve sněmovních volbách získat mandáty další a stát se s očekávatelně vítězným ANO stranou vládní a koaličním vládním partnerem. Snaha o kompromitaci tak je ze strany současné vládní koalice předpokládatelná.

Pořady s ním na VOX TV Po žních k Turkovi nebo na XAVER Live sleduji cca 2 roky, kdy se vyjadřoval jako ekonomický konzervativec se stylem odpovídají popisu sebe sama jako „humanista hazící na sociální sítě provokativní granáty“.

Do včera jsem byl rozhodnutý hodit to buď právě Filipu Turkovi (z 20%) nebo Liborovi Vondráčkovi ze Svobodných (z 80%). Volební výsledky jsem očekával 2,5% pro Svobodné a 8% pro Přísaha a Motoristé. Mediální štvanice pseudo-nacismu, která se na Filipa Turka, pro jeho humor a la Česká soda strhla, ale změnila můj názor v jeho prospěch. Segregace černého humoru je jako segregace černých lidí. Nepřípustná!!!

Obdobně budou i další různorodé přesuny v jeho (ne)prospěch. A s tím jak si myslím, že je humor České sody rozšířený v populaci, kolik lidí bude hlasovat protestně a kolik lidí se i nově o Filipu Turkovi díky této „anti-kampani“ dozvědělo, tak nyní očekávám 1,5 % pro Svobodné a až 11% pro Přísaha a Motoristé, ale při cca 30% účasti voličů je opravdu zrádné tipovat – nevíme která část spektra přijde volit.

Máme svobodu slova, takže konkurence Turka má právo vykreslovat jej z různých fotografií a komentářů, z důvodu svých zájmů zisků mocenských pozic, jako „pseudo-nacistu“, stejně jako on má právo na ty své „česko-sodní humory“ s hitlerovsko-nacistickými přirovnáními, ze svých zájmů být za vtipného. Karma pracuje a nyní tak i sklízí co zasel „humor Turka spojený s nacismem“ – viz např. TMBK. A jako bonus si čast lidí bude i myslet, že nacista je a bude to pro ně stejný důkaz, jako když jimi vybraná vlaječka na jejich profilu z nich dělá nějakého demokrata nebo tričko s Havlem nositele jeho odkazu.

Z krátkodobého hlediska protizákonnost jednání Bc. Filipa Turka (1985) prověří policie, případně soud. Asi tušíme, jaký bude závěr, ale to už bude po emocemi ovlivněných volbách.

Ze střednědobého hlediska společenská diskuse určí zda případně není kvůli tomu vhodná revize některých zákonů, jako i o popírání holocaustu, kdy ČR patří mezi 18 z 193 zemí světa a 13 z 27 zemí EU, kde je zákon proti popírání holokaustu a zda by nemělo dojít k jeho zrušení pro proti-ústavnost jako ve Španělsku 2007. Je to totiž i vděčný opěrný bod při legalizaci boje proti „nesprávným názorům“.

Z dlouhodobého hlediska by byly před volbami nejlepší bez-emoční programy jen z účetních kalkulací a s vyhodnocením shody s morálními hledisky té které lidské civilizace, politické ideologie a náboženství bez bulvárního emotivního působení s významem, kdy informování znamená „snižování entropie příjemce údaji, konkurenčním zpravodajstvím a polemikou“ a dezinformování znamená „nesnižováním entropie příjemce frází, reklamou a politickou korektností“.

Závěr je tedy jednoznačný. Svobodu slova bez politické korektnosti. Názory musí soutěžit na volném trhu myšlenek a pravda zvítězí. Konkurence Filipa Turka má právo vykreslovat jej pro své zájmy zisků mocenských pozic jako „pseudo-nacistu“, stejně jako on má právo na „humory“ jako z pořadu ČT Česká soda včetně hitlerovsko-nacistických přirovnání pro zvyšování své osobní nebo veřejné politické popularity. Že se mu při vstupování do vrcholné politiky neřízeně smíchaly a nyní promazáváním cca 10 let starých fotek a komentářů dělá „demage control“ je jeho minimálně nedůslednost, ale dokážu si představit, že z doposud očekávaných 4-8% může být výkyv jak k 1%, tak i k 11%. Lidé si zvolí, kdo je má zastupovat.

