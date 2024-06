Vzkaz pro pána z naší ulice

Nikdo se sem nenarodil náhodou. Každý si sem přišel odehrát svoji roli. Někdo má roli velkou, že se o něm dozví celý svět, a někdo třeba zdánlivě maličkou, a přesto někde zanechá hlubokou stopu. Nikdo tady nejsme zbytečně.

Třetí rok bydlím tam, kde bydlím. Dva předchozí roky od jara do podzimu jsem na svých cestách do města či z města zažívala setkávání s postarším pánem, který se za pěkného počasí z okna svého bytu pravidelně díval ven na ulici, pozoroval cvrkot pod sebou, srdečně zdravil kolemjdoucí a s těmi, kdo reagovali přátelsky, i prohodil pár slov či zalaškoval.

Naše rozhovory probíhaly zhruba takto:

„Ahoj kočko.“ pravil on.

„Dobrý den.“ usmála jsem se na něj nahoru já.

„Tobě to zase sluší.“ pochválil mě on.

„Děkuji.“ smála jsem se už od ucha k uchu já.

„Tak měj hezký den.“ popřál mi.

„Taky se mějte hezky.“ zamávala jsem na něj.

Bylo to takové pořád stejné ale vlastně milé. Stal se z toho takový folklór naší ulice. Alespoň já jsem to tak vnímala. S příchodem horšího počasí na podzim se okno zavřelo a znovu se otevřelo opět na jaře.

Letos zatím marně čekám, když kolem toho domu procházím, až se to okno zase otevře. Dokonce i když kolem domu projíždím autem, nedá mi to, a podívám se nahoru. Venku už je dlouho příjemné počasí. Okno je ale stále zavřené a nikdo se z něj na nás neusmívá a nepokřikuje, ať máme hezký den. Chybí mi to.

A tak vám, milý pane, tam, kde jste nyní, posílám tento vzkaz. Každý den, když procházím kolem, při pohledu na vaše zavřené okno si na vás vzpomenu a přeji si, ať se máte dobře. A dodatečně děkuji za vaši milou společnost ty dva roky nazpět i za ty úsměvy, které jste dokázal vykouzlit na našich tvářích i ve chvílích, kdy nám třeba zrovna nebylo do zpěvu. Mávám na vás a posílám úsměv, který je jen pro vás, a přeji si, ať je vám dobře.

Nikdo jsme se sem nenarodili náhodou. Každý jsme si sem přišli odehrát svoji roli. Někdo má roli velkou, že se o něm dozví celý svět, a někdo třeba zdánlivě maličkou, a přesto někde zanechá hlubokou stopu a svým kouzlem zcela změní něčí svět.