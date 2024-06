O bohatství

Bohatství je hodnota uvnitř nás. Je to schopnost naplnit svůj život tím, co je nám vlastní a přirozené, pro co jsme se narodili, a užívat si radost, kterou nám to přináší.

Bohatství nejsou peníze, bohatství je pocit, je to hodnota uvnitř nás. Bohatý je ten člověk, který si uvědomuje, co všechno od života dostal a jakými dary disponuje, a v ideálním případě ještě tyto své dary sdílí se světem. Bohatý je ten, kdo nelpí na tom, co má, neboť ví, že vše, co pochází z hmoty, je pomíjivé. Bohatý žije ze dne na den, neboť nikdo nevíme, jak dlouho tady ještě budeme. Rovněž nikdy nesází na jistotu, protože jistoty tu žádné nejsou.

Mnozí lidé, jež jsou finančně za vodou, by si pro peníze nechali vrtat koleno. Ze všeho se snaží co nejvíce vytřískat a je jim jedno, že za nimi zůstává spoušť. Pozastavují se nad drahotou, dennodenně si na ni stěžují a poukazují na ni, ač v podstatě peníze nemusejí řešit. Před obchod přijíždějí velkými drahými auty, oblečení od hlavy až k patě ve značkovém oblečení, ale nakupují zásadně ve slevách a budou se hádat o každou korunu. Jde jim prý o princip.

Oproti tomu ti skutečně bohatí lidé nikdy nesmlouvají, za kvalitu rádi zaplatí. Naopak neradi si pořizují věci pod cenou, neboť citlivě vnímají hodnotu, která za nimi je. Znají hodnotu sebe samých a stejně tak dokáží ocenit hodnoty kolem sebe. Nezištně rádi podpoří dobrou věc. Nestěžují si na drahotu. Berou věci tak, jak jsou. Radují se z každodenních maličkostí a oceňují vše dobré, čehož nám život dává stále dost.

Žijeme v období blahobytu, ale skutečně bohatých lidí je tu málo. Je tady dost těch, co si myslí, že jsou bohatí, ale přes svá tučná konta mají uvažování chudých, a pak je tady ještě mnohem mnohem více těch, co peníze nemají, ale strašně po nich touží, což jim zpravidla totálně nabourává žebříček hodnot a mívá to na jejich život vliv takřka devastační, při nejmenším kvalita jejich života značně upadá.

Hmota je pomíjivá. Peníze jsou pomíjivé, majetek je pomíjivý, stejně jako naše vnější krása. Honíme-li se za čímkoliv, co pochází z hmoty, honíme se vlastně za iluzí a v podstatě jsme chudí, neboť jsme nepochopili, v čem tkví skutečné bohatství. Žijeme ve hmotě, máme tělo, a tudíž význam hmoty pro náš život nelze popřít, ale je třeba najít rovnováhu mezi tím, co vidíme a můžeme si na to sáhnout a tím, co je neviditelné, ale dává to životu tady skutečnou hodnotu.

Bohatství nejsou peníze, bohatství je pocit, pocit ze sebe, z toho jak žiju a co ze sebe dokážu dát. Samozřejmě i pocit je pomíjivý, a proto je třeba si jej pěstovat a pečovat o něj jako o vše, co chceme, aby vzkvétalo.

Bohatství je hodnota uvnitř nás. Je to schopnost naplnit svůj život tím, co je nám vlastní a přirozené, pro co jsme se narodili, a užívat si radost, kterou nám to přináší. Bohatství nespočívá v konzumu ale v seberealizaci, neboli bohatý si pocit radosti navozuje nesrovnatelně více tvořením než spotřebováváním. Bohatý je ten, kdo je vděčný za život a ve všem umí najít krásu. Je to ten, kdo se umí zasmát životu i sám sobě. Bohatý člověk si je vědomý sám sebe a toho, že žije tady a teď. Bohatý je ten, kdo miluje.

Přeji vám na prožitky bohatý den a hlavně úsměv na tváři, neboť tak budete bohatší než většina lidí, kteří jsou movití. ;-)

JednoDuše jsem